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Повстанцы в Мали сообщили об уничтожении 84 "вагнеровцев"

Александра Иванова
2 августа 2024 г.

84 боевика ЧВК "Вагнер" и 47 солдат правительственной армии Мали, по утверждению альянса сепаратистских вооруженных группировок, погибли в боях у населенного пункта Тинзауатен.

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Боевики ЧВК "Вагнер" в Мали (фото из архива)
Боевики ЧВК "Вагнер" в Мали (фото из архива)Фото: French Army /AP/picture alliance

Повстанцы на севере Мали заявили об уничтожении ими в период с 25 по 27 июля 84 наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", а также 47 солдат правительственной армии Мали. Об этом сообщает агентство AFP в ночь на пятницу, 2 августа.

Еще около 30 человек, которые погибли или были тяжело ранены в боях с повстанцами из племен туарегов в окрестностях населенного пункта Тинзауатен, были транспортированы на вертолете в город Кидаль, следует из заявления альянса сепаратистских вооруженных группировок CSP-DPA от 1 августа.

В этом заявлении утверждается также, что повстанцам удалось захватить пять бронированных автомобилей, пять грузовиков и оружие. Агентство AFP указывает, что у его сотрудников не было возможности проверить достоверность этих сведений.

Потери ЧВК "Вагнер" в Мали

Ранее, 29 июля, в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" была опубликована информация, подтверждающая, что российская ЧВК понесла потери в боях с боевиками из "Координационного движения Азавад" и запрещенной в РФ группировки "Аль-Каида в Сахеле", которые шли в окрестностях населенного пункта Тинзауатен в период с 22 по 27 июля.

Конкретно отмечалось, что в боях погиб командир 13 штурмового отряда ЧВК Сергей Шевченко, имевший позывной "Пруд". Более подробных сведений о потерях ЧВК не приводилось.

28 июля агентства Reuters, AFP и AP сообщили, что российские наемники из ЧВК "Вагнер"и союзные им правительственные войска Мали понесли серьезные потери на севере этой страны близ границы с Алжиром в бою с коалицией вооруженных группировок, где преобладают туареги.

По этим данным, последние в результате двухдневного боя "разгромили" колонну малийской армии и российских наемников, при этом речь идет о "десятках" погибших и раненых. "Российские наемники и малийские военные бежали. - заявил AFP представитель альянса сепаратистских вооруженных группировок CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан. - Другие сдались".

Конфликт между властями и повстанцами в Мали

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.

Российские наемники присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть в стране захватили военные во главе с полковником Ассими Гоитой. Они разорвали традиционные связи с Францией и начали сближение с РФ, пригласив в страну наемников ЧВК "Вагнер".

Хунта поставила задачу установить контроль над всей территорией страны, прежде всего в северном регионе Кидаль. В 2023 году военным удалось захватить Кидаль.

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