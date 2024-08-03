Сенегал вызвал посла Украины за поддержку повстанцев в Мали

Украинский посол в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в министерство иностранных дел Сенегала из-за комментария о повстанцах-туарегах в Мали, опубликованного на Facebook-странице посольства Украины. В комментарии, которым Пивоваров сопроводил "пропагандистский видеоролик украинской армии", выражается "безоговорочная поддержка" туарегов, убивших десятки российских наемников из ЧВК "Вагнер" и солдат правительственной армии Мали в период с 25 по 27 июля. Об этом в субботу, 3 августа, сообщается на сайте МИД Сенегала .

"Сенегал не терпит любые попытки перенести на свою территорию пропаганду", которая используется в российско-украинском конфликте, подчеркнули в министерстве. Отвергая терроризм во всех его формах, Сенегал не принимает комментарии, "оправдывающие терроризм, особенно когда он направлен на дестабилизацию такой братской страны, как Мали", добавили в МИД.

В министерстве "напомнили" украинскому послу об обязательствах сдержанности и невмешательства, говорится в сообщении.

Большие потери ЧВК "Вагнер" в Мали

Повстанцы на севере Мали сообщили об убийстве 84 российских боевиков из ЧВК "Вагнер" и 47 солдат правительственной армии Мали, сообщало 2 августа агентство AFP.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов намекнул о причастности Украины к операции туарегов в Мали. "Повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию против российских военных преступников", - заявил он в эфире телемарафона 29 июля, не приведя других подробностей.

Конфликт между властями и повстанцами в Мали

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.

Российские наемники присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть в стране захватили военные во главе с полковником Ассими Гоитой. Они разорвали традиционные связи с Францией и начали сближение с РФ, пригласив в страну наемников ЧВК "Вагнер".

Хунта поставила задачу установить контроль над всей территорией страны, прежде всего в северном регионе Кидаль. В 2023 году военным удалось захватить Кидаль.