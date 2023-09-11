"Максимально незаметно": Выборы в РФ глазами наблюдателей

В России подвели предварительные итоги Единого дня голосования 2023 года. С 8 по 10 сентября в 26 регионах выбрали губернаторов (в 23-х - прямым голосованием, в остальных - через парламент), в 16 регионах прошли выборы в законодательные собрания, а также целый ряд местных выборов. Особого резонанса результаты, озвученные ЦИК РФ, не вызвали, да и особых сюрпризов не принесли - действующие губернаторы объявлены победителями уже в первом туре. Тем не менее, наблюдатели обращают внимание на несколько "интересных деталей", подробнее о которых - в материале DW.

Памфилова увидела одни выборы, "Голос" - совсем другие

Власти РФ в понедельник 11 сентября единогласно заявили о том, что прошедшее голосование прошло "достойно и честно" - так, в частности, его охарактеризовала глава Центризбиркома Элла Памфилова. А вот наблюдатели из движения в защиту прав избирателей "Голос", которые подвергаются репрессиям и признаны "иноагентами" в России, зафиксировали более тысячи обращений о различных нарушениях в ходе трехдневного голосования. Комментируя его итоги, "Голос" заявил, что возможности реализации избирательных прав граждан значительно ухудшились "даже относительно того низкого уровня, который был на выборах пять лет назад". Выборы 2023 года "оказались еще менее свободными и честными", говорится в заявлении "Голоса" по итогам подведения результатов голосования.

Комментируя основные его проблемы, сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук выделил массовое, по его словам, принуждение избирателей к голосованию. "Очень этому помогли трехдневное голосование и онлайн-голосование. Сочетание рабочей пятницы и онлайн-голосования - оно, конечно, катастрофическое. Явка, причем именно в первой половине дня, гигантская совершенно. Объяснить ее как-то иначе, я, честно говоря, не могу, как бы ни старался, кроме как принуждение", - заключил сопредседатель "Голоса" Андрейчук в интервью DW. Наблюдатели также обратили внимание на ряд крупных сбоев в работе системы "Дистанционное электронное голосование" (ДЭГ), в частности, в Москве, в Новосибирской области и в Ненецком автономном округе. Электронное голосование в России в силу непрозрачности системы "Голос" считает "черным ящиком".

Сергей Собянин объялен победителем выборов в Москве и остается мэром столицы РФ Фото: Komsomolskaya Pravda/Picvario/picture alliance

Одной из главных проблем стало "неприкрытое использование силового ресурса со стороны государства", добавил Станислав Андрейчук. В частности, он сослался на факты запугивания и применения насилия к кандидатам, наблюдателям, членам избирательных комиссий, к представителям СМИ со стороны полиции.

Как и прежде, массовыми были практики фальсификации результатов, такие как вбросы бюллетеней и "карусели", то есть многократное участие в голосовании, констатировали наблюдатели. Фальсификации наблюдались не только в тех регионах, где в прошлом уже регулярно фиксировались подобные случаи, но и в регионах, где ранее такой практики не было замечено, добавили в "Голосе".

"Кремль будет извлекать уроки"

"Ничего такого, что радикально расходилось бы с ожиданиями, не произошло", - сказал DW политолог Николай Петров, гостевой исследователь берлинского фонда "Наука и политика" (SWP), комментируя результаты голосования. По его мнению, "задача Кремля заключалась не в том, чтобы получить какой-то определенный результат на выборах, а в том, чтобы выборы прошли максимально незаметно, и извлечь какие-то уроки, исходя из настроений граждан". То, что в половине регионов уже действовало электронное голосование, дало властям в России, по убеждению Петрова, "гораздо больше возможностей, тем более в отсутствие реальных наблюдателей рапортовать о нужных для Кремля результатах выборов".

Из их итогов кремлевские политтехнологи сделают свои выводы, уверен Николай Петров. "Это то, что КПРФ и "Справедливая Россия" очень серьезно ухудшили свои результаты по сравнению с тем, что в этих регионах было пять лет назад. И это укладывается в те ощущения, что эти партии системной оппозиции потеряли смысл в глазах значительной части избирателей, потому что им запрещено выступать с какой-то критикой Кремля, а если они выступают с теми же лозунгами, с которыми выступает Кремль, то возникает вопрос, зачем нужна такая оппозиция", - анализирует Петров.

"Голосование" в контролируемой Россией Каховке Фото: Alexei Konovalov/TASS/dpa/picture alliance

В это же время другая "системная" партия, ЛДПР, уведя в тень нынешнего руководителя партии Леонида Слуцкого, смогла получить высокие результаты на ностальгии по образу Владимира Жириновского, уверен Николай Петров. "Сегодня, когда культивируются националистические чувства, и когда есть определенное смутное недовольство властью, спрос на Жириновского есть, а в отсутствии Жириновского как реальной фигуры виртуальный Жириновский получил существенно лучший результат, и в некоторых случаях ЛДПР обошла КПРФ", - заметил Петров.

Анализируя результаты других партий, Петров также отметил как "неплохой" результат партии "Новые люди", как он добавил, "с учетом той ситуации, что они тоже лишены возможности серьезно критиковать власть и лишены возможности выбирать, за войну они или против войны, и так далее". "Заметным маленьким штрихом" Николай Петров, работающий в Берлине, также назвал "точечно неплохие" результаты партии "Яблоко", в частности, в Великом Новгороде и в Екатеринбурге. "А я напомню, что "Яблоко" - это единственная политическая партия, которая выступает за мир против войны, очень-очень мягко выступает, не выступает с жесткой критикой Кремля и тем более Путина. Но, тем не менее, в этом смысле это "белая ворона", - заключил Петров.

С оценками российского коллеги согласился и ветеран анализа российской политики в Германии, политолог Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder). Прошедшее голосование он назвал "интересным" с точки зрения того, что оно, по его наблюдениям, продемонстрировало контроль властей РФ над результатами выборов "от самого Кремля вплоть до последнего избирательного участка во Владивостоке". "Также эти выборы показали, что политическая система остается стабильной, ей ничего не угрожает, она функционирует", - заключил Шрёдер.

"Потемкинские деревни" на захваченных РФ территориях Украины

Россия в рамках выборов 2023 года провела "голосование" и на захваченных и контролируемых ей территориях Украины, которое не признается не только Киевом, но и международным сообществом. Станислав Андрейчук заявил DW, что движение "Голос" "не вело наблюдение в зоне конфликта и кроме того, что есть в СМИ, мы ничего не знаем дополнительно".

Предвыборный плакат в Луганске, контролируемом РФ Фото: Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance

Николай Петров, комментируя проведенное Россией "голосование" на захваченных украинских территориях, сказал, что "это не предмет для какого-нибудь серьезного анализа, потому что в тех условиях, когда, по сути дела, оккупация и военное положение, серьезно говорить о каких-то результатах можно только в плане того, насколько скромны или нескромны оказались те кремлевские кураторы, которые рапортовали о 70-80 процентах поддержки России, и ни о чем больше".

"Фарсом" назвала произошедшее на выходных "голосование" на захваченных Россией территориях глава комитета бундестага по вопросам прав человека Рената Альт (Renata Alt). "Выборы на захваченных Россией украинских землях есть ни что иное, как потемкинские деревни", - заявил председатель комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth). Официальный Берлин назвал "голосование" на оккупированных территориях Украины "дальнейшим грубым нарушением Москвой международного права", и рассматривает результаты как "недействительные".

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