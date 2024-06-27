В Беларуси произведены крупные перестановки в правительстве

Правитель Беларуси Лукашенко заявил, что перестановки необходимы, чтобы страна смогла выстоять. "Должны прийти к власти молодые, перспективные и профессиональные люди", - подчеркнул он.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко произвел перестановки на ключевых постах в правительстве и своей администрации. "Идет смена поколений. Должны прийти к власти (не только к управлению отдельными направлениями) молодые, перспективные и профессиональные люди. Эффективность надо повышать неимоверно, если мы хотим выстоять в этой бешеной борьбе. Что происходит вокруг, каждый из вас знает", - заявил Лукашенко в четверг, 27 июня, в Минске.

Новые главы администрации и МИД

Так, новым главой администрации Лукашенко назначил Дмитрия Крутого, который ранее занимал пост посла Беларуси в РФ. Новым министром иностранных дел Беларуси стал Максим Рыженков. "МИД нужно приводить в чувства. Говорю открытым языком: встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать. "Тот, кто не хочет работать, и тот, кто меня сегодня не услышит, - они работать не должны", - подчеркнул Лукашенко.

Рыженков заменит Сергея Алейника, который переходит на работу в Совет Республики. Алейник возглавил МИД Беларуси в конце 2022 года после неожиданной смерти его авторитетного предшественника Владимира Макея. Неожиданная кончина Макея вызвала слухи о том, что его, возможно, отравили.

Другие назначения

На должность первого заместителя главы своей администрации Лукашенко назначил Наталью Петкевич, которая многие годы проработала в этой структуре и, по словам белорусского правителя, является требователным, принципиальным и опытным руководителем.

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко стал заместителем премьер-министра, а министерство сельского хозяйства и продовольствия возглавил первый зампред Витебского областного исполнительного комитета Анатолий Линевич.

Беларусь поддерживает Россию в ее войне против Украины и так же, как и Россия, находится под западными санкциями.