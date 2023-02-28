"Лучше умереть свободным" - история одной украинской семьи

Она выросла на Востоке Украины. Пережила Голодомор. Была вывезена нацистами в Германию как подневольная рабочая "третьего рейха". И только после окончания Второй мировой войны смогла начать новую жизнь - украинка Александра. Ее новой родиной стали Нидерланды. На свою старую родину она ездить не любит. "Что мне там теперь делать? Каждый раз приходится смотреть на могилы. И их становится все больше и больше. Но нельзя всегда только прощаться, нужно уметь двигаться дальше", - считает почти ровесница века Александра.

В ее честь - в честь своей бабушки - написала книгу автор из Нидерландов Лиза Вееда (Lisa Weeda). И так и назвала ее - "Александра". В ней она рассказала не только о жизни этой сильной женщины, но и о судьбе всей своей семьи, тесно связанной с историей Украины последних ста лет. Роман, переведенный на многие языки, а теперь и на немецкий, впервые вышел в 2021 году в Нидерландах. Тогда еще Россия не начала агрессивную войну. Однако в книге описаны действия по дестабилизации Украины, которые Путин начал совершать задолго до вторжения.

Во дворце донских казаков

Роман "Александра" - наполовину вымышлен, наполовину основан на реальных событиях. История начинается с того, что по наказу своей 94-летней бабушки Александры рассказчица Лиза отправляется в Луганск. Ей нужно найти своего дядю Колю, пропавшего три года назад, или его могилу. Пожилая женщина попросила передать ему салфетку, на которой вышиты имена нескольких поколений их семьи - красными нитями живые, черными - умершие. Однако на контрольно-пропускном пункте солдат останавливает девушку и предупреждает, что на родине ее бабушки слишком опасно. Но Лиза все-таки пытается пробраться туда через кукурузное поле - и внезапно оказывается в реально-фантастическом прошлом: в волшебном дворце донских казаков. В его бесчисленных залах и открывается захватывающая панорама столетия, здесь оживает не только история одной семьи, но и история всей Украины, и в частности, донбасского региона. Героиня романа путешествует по дворцу. "В каждой комнате рассказывается часть семейной истории, а также истории страны", - пояснила автор в беседе с DW. Путешественницу сопровождает ее прадед Николай, который в реальной жизни до самой смерти скучал по своей дочери Александре, но так ее больше и не увидел. Но все же посоветовал ей в свое время остаться на Западе, в безопасности, избежав возвращения к жизни при сталинском режиме.

Семейной историей писательница начала интересоваться в более зрелом возрасте. Ее бабушка, вышедшая замуж и обосновавшаяся в Нидерландах, почти ничего не рассказывала о своей жизни в Украине времен СССР. Лиза Вееда призналась DW, что долгое время не знала, что в ее жилах течет казачья кровь, и более того, даже ничего не слышала о донских казаках. Исследование прошлого семьи принесло ей много интересных открытий.

Донские казаки считаются отменными наездниками и воинами Фото: akg-images/picture alliance

Оказалось, что предки Лизы по материнской линии жили на земле донских казаков, ставшей затем областью Войска донского, и занимавшей современные Ростовскую и часть Волгоградской области, север Краснодарского края, а также части Донецкой и Луганской областей Украины. После Гражданской войны часть донских казаков оказалась в эмиграции за рубежом. Многие из тех, кто остался, были подвергнуты репрессиям, а в 1932-1933 годах "расказачиванию" и депортации. Для сегодняшних украинцев донской казак - это герой, который защищает свою Родину и никогда не сдается. Поэтому фраза "Лучше умереть свободным, чем рабом" стала в романе Лизы Вееды одной из ключевых: "Но в процессе написания я постоянно спрашивала себя, как лучше показать читателю, что очень непросто быть свободным, когда тебя постоянно угнетают".

Темные тучи нависли над Донбассом

Чтобы лучше донести до читателя свои идеи, писательница взяла в "помощники" особенных существ, которые то и дело появляются в ее повествовании - это пронзенные золотой стрелой белые олени. Такое изображение оленя можно увидеть на древнем гербе Войска донского. "Это сильные животные, но они тоже ранены. Для меня они символизируют Донбасс и украинскую историю, - поясняет Лиза Вееда. - Олени подобны праотцам, которые досконально знают судьбы страны. Они должны провести читателя сквозь темные времена". Но даже в этом случае читатель остается таким же беспомощным, как и члены семьи Лизы. "Мы можем только наблюдать со стороны, как все более темные тучи надвигаются на Донбасс", - говорит писательница.

Тучи, кружащие над этим уголком земли столетиями: "Сторона, на которой мы стояли, постоянно менялась", - говорит в книге Николай, отец Александры. - Это никогда не было нашим решением". Его друг Олег добавляет: "На нашей земле было пролито слишком много крови, поверх нее должна появиться новая земля, чистая. Но только ей не дают на это время".

В детстве Александры хлебные поля в Луганском регионе простирались до самого горизонта Фото: Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance

Голодомор и новая надежда

Но вернемся в волшебный дворец донских казаков. В одной из комнат Лиза встретила свою бабушку в юном возрасте. Но ее беззаботное детство оказалось слишком коротким. Оно пришлось на время, когда сталинский режим конфисковывал урожаи у крестьян, и в конце концов совсем изгонял "кулаков" с их земель. Детство Александры пришлось на период Великого голода - геноцида, вошедшего в украинскую историю как Голодомор.

В книге Лиза, бродящая по дворцу, то и дело наталкивается на горы зерна, грозящие обрушиться на нее всей своей массой. Это символ того, что "строители светлого будущего" украли у народа зерно, чтобы продать его и использовать выручку для финансирования строительства разных проектов. "Когда я была в Москве в 2018 году, я чувствовала себя ничтожеством. Монументальная архитектура поражает тебя. И этот Дворец советов, существующий в моей книге, Сталин хотел построить на самом деле. Это был один из самых амбициозных проектов при его правлении. Он должен был появиться в самом центре Москвы".

Но так далеко дело не зашло. Нацистская Германия напала на СССР и вторглись в Украину. Многие, чьим страданиям при Сталине не было видно конца, в том числе и семья Николая, надеялись на наступление лучших времен… Трагическая ошибка. Александру, как и многих других молодых девушек, лишили семьи и в 1942 году отправили на принудительные работы в Германию. После войны она вышла замуж за голландца и впервые посетила свою родину лишь в 1973 году.

Глубокие раны войны

В Нидерландах книга Лизы Вееда "Александра" стала бестселлером

Сейчас Александре 98 лет. Она прожила в Нидерландах намного дольше, чем в Украине, и постоянно поддерживала связь со своими родными. "Но последние несколько лет были для нее очень тяжелыми, - рассказывает ее внучка. - Она все еще сильна, и больше всего на свете хотела бы справляться со всем самостоятельно. Но мы потеряли Колю и Игоря. Это стало для нее большим ударом". Из книги мы узнаем, что ее двоюродные братья были убиты, потому что выступали против новых властей в Луганске.

Сегодняшнее нападение России на Украину очень тревожит Александру, равно как и тот факт, что ее любимые родственники находятся по разные стороны баррикад. "Наша кровь растекается, как река Северский Донец, которая разъединяет нас все больше и больше, и не только на карте... Я не знаю, сможем ли мы в конце концов снова собраться вместе", - говорит в книге ее отец Николай.

В романе "Александра" есть сцена, когда голландская часть семьи навещает родственников в Одессе. "Мы хотим, чтобы вы, несмотря на непростую ситуацию здесь, почувствовали любовь к нашей стране. Так, как ее чувствуем мы, - приветствует гостей дядюшка. - Русский, украинский, мы застряли где-то посередине". А затем все подняли рюмки водки: "Давайте выпьем за мир!"

33-летняя Лиза Вееда надеется, что война скоро закончится. Но она также отмечает, что людям в России уже 20 лет промывают мозги, и молодые искренне верят, что Украина должна стать частью России. В то же время в разрушенной войной Украине растет поколение, полное ненависти к своему соседу. "Раны этой войны закроются не раньше, чем через полвека", - считает голландская писательница с украинскими корнями.

Роман Лизы Вееда "Александра" вышел в свет на немецком языке 24 февраля 2023 года, в годовщину начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

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