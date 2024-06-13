  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыВеликобритания

Лондон выделит Киеву почти 300 млн евро на встрече G7

Алексей Волошинов
13 июня 2024 г.

В ходе встречи G7 Риши Сунак выделит пакет помощи Украине на ее неотложные потребности в размере 242 млн фунтов.

https://p.dw.com/p/4gyWI
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши СунакФото: Henry Nicholls/AP Photo/picture alliance

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о выделении 242 млн фунтов (около 286 млн евро) Украине для поддержки "неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей" Киева на предстоящем саммите "Большой семерки" в Италии. Об этом в среду, 12 июня, заявила его канцелярия.

"Это финансирование демонстрирует неизменную международную солидарность Великобритании с Украиной и нашу гибкость в реагировании на неотложные потребности, возникшие в результате российской агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании. Отдельно в нем подчеркивается важность поддержки энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от усилившихся обстрелов со стороны РФ.

Канцелярия Сунака сообщила, что его приоритетной задачей на саммите G7 станет работа с партнерами, "чтобы договориться, как использовать замороженные российские активы для поддержки Украины".

Страны G7 выделят Украине 50 млрд долларов за счет российских активов - Le Monde

Ранее французская газета Le Monde писала, что страны G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов. Предполагается, что Киев получит от союзников эти деньги в кредит, а выплачивать его будет из передаваемых ему процентов от активов ЦБ РФ, расположенных в западных странах.

"Если по тем или иным причинам российские активы будут разморожены или поступлений от российских активов будет недостаточно для финансирования кредита, тогда нам придется рассмотреть вопрос о том, как разделить нагрузку", - приводит слова своего собеседника Le Monde.

США подпишут с Украиной соглашение о безопасности

Ранее в тот же день стало известно, что президент США Джо Байден планирует подписать с Киевом соглашение о безопасности. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Предполагается, что в рамках соглашения США обязуются поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил Салливан. "Подписав это соглашение, мы также дадим России сигнал о нашей решимости. Если Владимир Путин думает, что сможет пересилить коалицию, поддерживающую Украину, то он ошибается", - добавил он.

Вместе с тем советник президента США отметил, что в соглашение будут включены "обязательства Украины по реформам" и возможность Соединенных Штатов проводить "мониторинг конечного использования" поставляемых ими вооружений.

При этом, как со ссылкой на источники утверждает CNN, в документе не указано "определенного денежного обязательства по поддержке обороны Украины" со стороны США. Однако он обяжет Вашингтон в течение 10 лет продолжать обучать военных ВСУ, сотрудничать с Киевом в производстве оружия и военной техники, оказывать военную помощь и "расширять обмен разведывательной информацией". CNN отдельно отмечает, что соглашение может быть отменено будущими президентскими администрациями Соединенных Штатов.

Саммит G7 в Италии

50-й саммит "Большой семерки" откроется 13 июня в итальянской Апулии. В его ходе лидеры стран "Группы семи" обсудят среди прочего поддержку Украины в войне против России, энергетическую и экономическую безопасность, вопросы миграции, отношения с Китаем а также боевые действия на Ближнем Востоке.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия российской атаки на энергообъекты в Украине 22 марта 2024 года

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

В течение двух дней Россия нанесла серию ракетных ударов по крупнейшим энергетическим объектам в разных регионах Украины. В опасности оказались ДнепроГЭС и ее плотина. Фото о последствиях атаки в галерее DW.
Конфликты22 марта 2024 г.7 фото
external

Как Зеленский сравнил Путина с Гитлером, за что перед Киевом извинился Байден, обстрел Луганска (07.06.2024)

Как Зеленский сравнил Путина с Гитлером, за что перед Киевом извинился Байден, обстрел Луганска (07.06.2024)

Во Франции продолжаются торжества, приуроченные к 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии. Владимир Зеленский и Джо Байден использовали эту площадку для жесткой критики в адрес Москвы и лично Путина.
Политика7 июня 2024 г.28:54 мин.
Логотип саммита G7 в Италии

Как G7 хочет использовать прибыль от замороженных активов РФ

Как G7 хочет использовать прибыль от замороженных активов РФ

Одной из главных тем саммита G7 будет использование замороженных российских активов для помощи Украине. О конфискации речь не идет. Запад до сих пор не договорился о передаче Киеву даже процентов c этих активов.
Конфликты12 июня 2024 г.
Показать еще