Лондон выделит Киеву почти 300 млн евро на встрече G7

В ходе встречи G7 Риши Сунак выделит пакет помощи Украине на ее неотложные потребности в размере 242 млн фунтов.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о выделении 242 млн фунтов (около 286 млн евро) Украине для поддержки "неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей" Киева на предстоящем саммите "Большой семерки" в Италии. Об этом в среду, 12 июня, заявила его канцелярия.

"Это финансирование демонстрирует неизменную международную солидарность Великобритании с Украиной и нашу гибкость в реагировании на неотложные потребности, возникшие в результате российской агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании. Отдельно в нем подчеркивается важность поддержки энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от усилившихся обстрелов со стороны РФ.

Канцелярия Сунака сообщила, что его приоритетной задачей на саммите G7 станет работа с партнерами, "чтобы договориться, как использовать замороженные российские активы для поддержки Украины".

Страны G7 выделят Украине 50 млрд долларов за счет российских активов - Le Monde

Ранее французская газета Le Monde писала, что страны G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов. Предполагается, что Киев получит от союзников эти деньги в кредит, а выплачивать его будет из передаваемых ему процентов от активов ЦБ РФ, расположенных в западных странах.

"Если по тем или иным причинам российские активы будут разморожены или поступлений от российских активов будет недостаточно для финансирования кредита, тогда нам придется рассмотреть вопрос о том, как разделить нагрузку", - приводит слова своего собеседника Le Monde.

США подпишут с Украиной соглашение о безопасности

Ранее в тот же день стало известно, что президент США Джо Байден планирует подписать с Киевом соглашение о безопасности. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Предполагается, что в рамках соглашения США обязуются поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил Салливан. "Подписав это соглашение, мы также дадим России сигнал о нашей решимости. Если Владимир Путин думает, что сможет пересилить коалицию, поддерживающую Украину, то он ошибается", - добавил он.

Вместе с тем советник президента США отметил, что в соглашение будут включены "обязательства Украины по реформам" и возможность Соединенных Штатов проводить "мониторинг конечного использования" поставляемых ими вооружений.

При этом, как со ссылкой на источники утверждает CNN, в документе не указано "определенного денежного обязательства по поддержке обороны Украины" со стороны США. Однако он обяжет Вашингтон в течение 10 лет продолжать обучать военных ВСУ, сотрудничать с Киевом в производстве оружия и военной техники, оказывать военную помощь и "расширять обмен разведывательной информацией". CNN отдельно отмечает, что соглашение может быть отменено будущими президентскими администрациями Соединенных Штатов.

Саммит G7 в Италии

50-й саммит "Большой семерки" откроется 13 июня в итальянской Апулии. В его ходе лидеры стран "Группы семи" обсудят среди прочего поддержку Украины в войне против России, энергетическую и экономическую безопасность, вопросы миграции, отношения с Китаем а также боевые действия на Ближнем Востоке.