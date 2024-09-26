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Лондон расширил санкции в отношении российского сектора СПГ

Ольга Лебедева
26 сентября 2024 г.

Великобритания внесла в санкционный список еще две компании и пять судов, связанных с перевозкой сжиженного природного газа из России. При этом использованы новые юридические возможности, указали в Лондоне.

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Российский танкер для СПГ
Российский танкер для СПГФото: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

Великобритания ввела дополнительные санкции в отношении российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ). В четверг, 26 сентября, Лондон внес в черный список пять судов и две компании, занимающиеся перевозкой российского СПГ. Британское правительство заявило, что использует при этом новые юридические возможности, позволяющие накладывать санкции напрямую на перевозящие сжиженный газ суда.

Новые меры продолжают уже принятые санкции против проекта "Арктик СПГ 2"

Как отметили в Лондоне, новые меры основываются на уже принятых ранее санкциях в отношении российского проекта по поставке сжиженного газа "Арктик СПГ 2", которые были введены вместе с ЕС и США. "С тех пор этот проект был вынужден сократить производство", - указывается в заявлении. Новые санкции нацелены "против проектов, важных для будущего производства энергии в России", пояснило британское правительство.

В санкционный список внесены компании White Fox Ship Management и Ocean Speedstar Solutions OPC, а также суда Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy.

Санкции против "теневого флота"

В сентябре Великобритания также наложила санкции на 10 судов из так называемого "теневого флота", использующего незаконные методы для обхода западных ограничений на экспорт российской нефти.

Санкции против российского проекта "Арктик СПГ 2" были расширены в начале сентября. В черный список были внесены компании Gotik Energy Shipping Co (Gotik) и Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD  (Plio Energy)", а также два танкера для перевозки СПГ, связанные с попытками экспортировать сжиженный газ, добываемый в рамках этого проекта.

 

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