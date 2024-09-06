США ввели санкции для ослабления энергетического влияния РФ

Госдеп США объявил об ограничительных мерах в отношении двух компаний и двух судов, связанных с российским проектом "Арктик СПГ 2".

На фоне продолжающейся российской агрессии против Украины США ввели дополнительные санкции "против тех, кто поддерживает военные усилия Москвы и пытается расширить ее глобальное энергетическое влияние". Об этом говорится в пресс-релизе Госдепа США , обнародованном в четверг, 5 сентября.

Новые ограничительные меры направлены против двух компаний и двух судов, связанных с попытками экспортировать сжиженный природный газ (СПГ), добываемый в рамках находящегося под санкциями США проекта "Арктик СПГ 2". "Госдеп вводит санкци в отношении компаний Gotik Energy Shipping Co (Gotik) и Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD (Plio Energy)", - говорится в заявлении.

Эти компании владеют и управляют танкером для перевозки СПГ New Energy. "Судно New Energy использовало незаконные методы судоходства, включая отключение своей автоматической идентификационной системы, для получения груза из санкционированного США проекта "Арктик СПГ 2" путем перегрузки с судна на судно 25 августа 2024 года с судна Pioneer, заблокированного Соединенными Штатами 23 августа 2024 года, - утверждает Госдеп. - Мы также выявили еще одно судно, управляемое и эксплуатируемое Plio Energy, - Mulan - как собственность с участием Plio Energy".

"Правительство США продолжит оперативно реагировать на попытки работать в рамках находящегося под санкциями проекта "Арктик СПГ 2" или иным образом расширять энергетические возможности России, - подчеркивается в пресс-релизе. - Работая вместе с нашими партнерами по "Большой семерке" и другими союзниками, мы будем упорно противостоять использованию Россией своих энергетических ресурсов в политических целях".