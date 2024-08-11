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Второй СПГ-танкер причалил к подсанкционному терминалу в РФ

Кирилл Шестаков
11 августа 2024 г.

Второй за август танкер для перевозки СПГ причалил к российскому экспортному терминалу, находящемуся под санкциями США, пишет Bloomberg.

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Российский танкер для перевозки СПГ
Российский танкер для перевозки СПГФото: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

Второй за август танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) причалил к российскому экспортному терминалу "Арктик СПГ-2", находящемуся под санкциями США. Об этом в субботу, 10 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs PBC. По внешнему виду и длине 290 метров судно совпадает с Asia Energy, отмечает агентство.

Согласно базе данных по судоходству Equasis, танкер Asia Energy принадлежит индийской компании Ocean Speedstar Solutions. Судно входит в предполагаемый "теневой флот" России, создаваемый для поставок СПГ в обход западных санкций, указывает Bloomberg.

Первый танкер отправился от терминала РФ в Европу

7 августа это же информагентство сообщило, что танкер Pioneer, принадлежащий той же индийской компании, отправился от терминала "Арктик СПГ-2" в Европу. Конечный пункт назначения судна не указан. Ранее, по сведениям Bloomberg, Pioneer подавал ложные сигналы о своем местоположении.

РФ, возможно, наращивает "теневой флот" для перевозки СПГ

Со второго квартала 2023 года таинственные компании, в основном зарегистрированные в ОАЭ, приобрели более 50 судов для транспортировки СПГ, сообщала в июле газета The Moscow Times. До этого подобные сделки были редкостью. Эксперты отмечают, что эти действия напоминают то, как Москва в условиях западных санкций создавала "теневой флот" танкеров для транспортировки нефти по всему миру, часто используя ОАЭ в качестве центра для торговли энергоносителями. Некоторые из базирующихся в Дубае групп имеют непрозрачную структуру собственности, схожую с теми, которые управляют теневым флотом нефтяных танкеров Москвы. 

Санкции против российского СПГ

Российский проект "Арктик СПГ-2", развиваемый компанией НОВАТЭК, попал под санкции США в ноябре 2023 года. "Наша цель - убить этот проект", - заявил тогда помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.  На введение санкций Кремль ответил, что российские компании научились адаптироваться к ограничениям.

В июне Совет Евросоюза одобрил 14-й пакет санкций против РФ. Одним из главных ограничений стало закрытие портов ЕС для транспортировки российского СПГ в третьи страны. Ожидается, что это усложнит российские продажи СПГ и, следовательно, уменьшит прибыль РФ для финансирования войны против Украины.

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