Лондон: Обвинения дипломатов в шпионаже от РФ беспочвенны

Великобритания назвала "абсолютно беспочвенными" обвинения ее дипломатов в шпионаже, высказанные Россией. Соответствующее заявление сделало в пятницу, 13 сентября, британское министерство иностранных дел.

МИД отметил, что дипломатические работники были лишены аккредитации еще в августе 2024 года, "после того как правительство Великобритании приняло меры в ответ на направленную российским государством деятельность по всей Европе и в Великобритании". В заявлении министерства говорится, что страна "безоговорочно защищает" свои национальные интересы.

ФСБ обвинила британских дипломатов в "подрывной работе"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России несколькими часами ранее заявила, что получила "документальные материалы", которые подтверждают координацию Лондоном "эскалации международной военно-политической обстановки". На этом основании были лишены аккредитации шесть сотрудников британского посольства, находившиеся в РФ по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии. В их действиях обнаружены "признаки проведения разведывательно-подрывной работы", утверждается в пресс-релизе ФСБ.

Телеканал "Россия 24" назвал имена работников посольства Великобритании, лишенных аккредитации: Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел. Сотрудник ФСБ в эфире канала заявил, что дипломаты проводили встречи с журналистами "Новой газеты", а также правозащитниками из "Гражданского содействия" и "Международного мемориала".

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия британских дипломатов были направлены на "причинение вреда" российскому народу и "вышли далеко за рамки, установленные Венской конвенцией", не уточнив при этом, как именно.

В мае 2024 года Великобритания выслала из страны российского военного атташе в Лондоне, заявив, что он является сотрудником разведки. В ответ Россия объявила персоной нон грата британского атташе по вопросам обороны.

Накануне премьер-министр Великобритании заявил, что не ищет конфликта с Россией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 12 сентября, заявил, что его страна "не ищет конфликта" с Россией. Таким образом он опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что применение Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по целям в глубине российской территории будет означать "прямое участие" в войне стран НАТО.

"Украина имеет право на самооборону (от российской агрессии. - Ред.)", заявил Стармер, а Великобритания полностью поддерживает это право и предлагает возможности в этом контексте. "Но мы не ищем конфликта с Россией - это нисколько не входит в наши намерения", - подчеркнул британский премьер.

Эти слова Кира Стармера прозвучали перед его визитом в США. 13 сентября он встретится в Вашингтоне с президентом Джо Байденом. Одной из тем их переговоров, как ожидается, будет возможность для Украины использовать западные ракеты для ударов вглубь РФ. Ранее газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что Соединенное Королевство разрешило Украине применять поставляемые ею крылатые ракеты Storm Shadow для атак по территории России.