Россия высылает британского военного атташе

МИД РФ объявил о предпринятом шаге после того, как Лондон выдворил российского военного атташе в Великобритании. Британские власти обвинили его в шпионаже.

Россия в ответ на высылку Великобританией российского военного атташе в Лондоне объявила персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла. Ему предписано покинуть пределы РФ в течение недели, говорится в сообщении, выложенном на сайте МИД РФ в четверг, 16 мая.

"16 мая в МИД России был вызван представитель Посольства Великобритании в Москве, которому был заявлен решительный протест в связи с принятым 8 мая властями этой страны недружественным и безосновательным решением в отношении атташе по вопросам обороны при Посольстве России в Лондоне. Подчеркнули, что расцениваем данный шаг как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям", - подчеркивается в заявлении российского МИДа.

Реакция Лондона

8 мая Лондон объявил о высылке из страны российского военного атташе. Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал российского дипломата "необъявленным офицером военной разведки", который вел "злонамеренную деятельность". Клеверли добавил, что в ответ на меры Великобритании ожидает, что со стороны правительства России будут звучать "обвинения в русофобии, теории заговора и истерия", но британское правительство "не будет одурачено".

Комментируя решение российского МИД о выдворении британского атташе, Клеверли назвал его "шагом отчаяния". По словам министра, британский дипломат "олицетворял в глазах Владимира Путина непоколебимую поддержку Великобританией Украины на фоне незаконного и варварского вторжения в эту страну".