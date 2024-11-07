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Лондон ввел крупнейший пакет санкций против РФ с 2023 года

Екатерина Венкина
7 ноября 2024 г.

Великобритания ввела ограничения против 56 физических и юридических лиц РФ. В перечень включены "Африканский корпус", а также формирование "Эспаньола".

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Великобритания
Великобритания (фото из архива)Фото: Tom Nicholson/REUTERS

Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против России с мая 2023 года. Информация о расширении санкционного списка размещена в четверг, 7 ноября, на сайте британского правительства. Речь идет об ограничениях против 56 физических и юридических лиц.

Меры призваны "подорвать поставки жизненно важного оборудования для военной машины" президента РФ Владимира Путина и обращают внимание на "коррупционную деятельность российских проксивоенных групп в Африке". В перечень включены "Африканский корпус", который, по данным The Independent, стремится занять место ЧВК "Вагнер", а также вооруженное формирование "Эспаньола".

Великобритания стала первой страной "большой семерки" (G7), которая ввела прямые санкции против "Африканского корпуса".

Санкции против "агента ГРУ"

Лондон также объявил о новых рестрикциях против военно-промышленного комплекса России. Среди фигурантов - поставщики, поддерживающие российское военное производство, спонсируемые Россией наемные группы в Африке к югу от Сахары, а также россиянин Денис Сергеев, которого в Лондоне считают "агентом ГРУ" (Главного управления Генерального штаба ВС РФ) и причастным к применению нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери.

Ограничения также направлены против организаций в Китае, Турции и Центральной Азии, занимающихся поставками и производством товаров, включая станки, микроэлектронику и компоненты для беспилотников, то есть товаров, которые необходимы России для продолжения агрессии против Украины.

Рестрикции за дезинформацию России

Ранее, 28 октября, Великобритания ввела санкции в отношении трех российских агентств и их трех высокопоставленных сотрудников, пытавшихся, по данным Лондона, использовать дезинформацию для "подрыва и дестабилизации Украины и ее демократии".

Под ограничения подпали "Агентство социального проектирования", группа компаний "Структура" и автономная некоммерческая организация "Диалог". Как указали в Лондоне, они осуществляли операции влияния с целью ослабить международную поддержку Киева.

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