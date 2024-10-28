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Лондон ввел санкции против 3-х агентств РФ за дезинформацию

Екатерина Венкина
28 октября 2024 г.

Под ограничения Великобритании подпали "Агентство социального проектирования", группа компаний "Структура", автономная некоммерческая организация "Диалог" и их руководители.

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Флаги Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Лондон (фото из архива)Фото: Tom Nicholson/REUTERS

Великобритания ввела санкции в отношении трех российских агентств и их трех высокопоставленных сотрудников, пытавшихся, по данным Лондона, использовать дезинформацию для "подрыва и дестабилизации Украины и ее демократии". Об этом в понедельник, 28 октября, сообщили в британском правительстве.

Под ограничения подпали "Агентство социального проектирования", группа компаний "Структура" и автономная некоммерческая организация "Диалог". Как указали в Лондоне, они осуществляли операции влияния с целью ослабить международную поддержку Киева.

Глава МИД Великобритании: Мы не потерпим лжи и вмешательства

"Сегодняшние санкции посылают четкий сигнал: мы не потерпим ваших лжи и вмешательства, и мы вас настигнем", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

В марте США ввели санкции против основателя "Агентства социального проектирования" ("Команда И") Ильи Гамбашидзе и гендиректора "Структуры" Николая Тупикина - за "кампанию злонамеренного влияния за рубежом по указанию администрации президента РФ" путем создания страниц, имитировавших сайты СМИ и правительственных организаций Европы.

Гамбашидзе считается одним из самых активных пропагандистов Москвы и является своего рода преемником создателя "фабрики троллей" Евгения Пригожина.

В видео для внутреннего пользования "Команда И" отмечала, что занимается "сбором и анализом информации из западных СМИ, разработкой собственных нарративов и упаковкой их в контент", писали западные телеканалы.

Кампания Doppelgänger

По их данным, структура Гамбашидзе запустила так называемую кампанию Doppelgänger ("Двойник"), в рамках которой на поддельных сайтах известных западных СМИ - в том числе немецких Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel - публиковались дезинформационные статьи. К целевым странам российских пропагандистов в числе прочих относились ФРГ, Франция, Израиль и Украина.

По данным телеканалов, еженедельные летучки с сотрудниками "Команды И" проводили высокопоставленные представители администрации президента (АП) РФ, а проект курировал замглавы АП Сергей Кириенко. Кроме того, в совещаниях активно участвовал глава управления внутренней политики Александр Харичев, писали СМИ.

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