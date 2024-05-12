Лондон: Доходы "Газпрома" будут падать до 2030 года

Увеличение объема продаж "Газпрома" в будущем зависит от новой транспортной инфраструктуры, такой как газопровод "Сила Сибири - 2", считают в британском Минобороны.

Доходы российского энергетического гиганта "Газпром", значительно сократившиеся из-за потери европейского рынка, будут продолжать падать по крайней мере до 2030 года. Такой прогноз высказало министерство обороны Великобритании в воскресенье, 12 мая.

"Российское вторжение в Украину в 2022 году и последующее ухудшение отношений России с Западом привели к значительным ограничениям операций "Газпрома". Вероятно, тот факт, что "Газпрому" не удалось переориентировать свой экспорт, уйдя от зависимости от европейских рынков, продолжит ограничивать его доходы как минимум до 2030 года", - говорится в сообщении британского оборонного ведомства в соцсети X.

Переход "Газпрома" на альтернативные рынки

Указывается, что "Газпром" смог перенести часть продаж на альтернативные рынки. "Однако из-за инфраструктурных ограничений благодаря этому удалось компенсировать от 5 до 10 процентов от потери продаж на европейских рынках в 2023 году", - отмечают британские эксперты. "С высокой степенью вероятности увеличение объема продаж в будущем зависит от новой экспортной инфраструктуры, такой как газопровод "Сила Сибири - 2", - констатируют они.

Высокие налоги на выручку "Газпрома" в 2022 и 2023 годах практически наверняка сократили возможности и стимулы компании для инвестиций в расширение на альтернативных рынках, полагают британские военные аналитики. По их подсчетам, в 2023 году "Газпром" заплатил около 2,5 трлн рублей (в пересчете: 28 млрд долларов США или 26 млрд евро) в российский государственный бюджет, что составило примерно 9 процентов от общих государственных доходов РФ.

"Российское правительство планирует дальнейшее увеличение налогового бремени на "Газпром" в 2024 году, что, вероятно, повлияло на решение "Газпрома" сократить объем инвестиций в 2024 году на 15 процентов", - указывает Минобороны Соединенного Королевства.

Падение доходов "Газпрома"

Ранее, в начале мая, онлайн-издания Financial Times и ProFinance сообщили, что из-за падения объема продаж в Европу "Газпром" "понес самые большие потери за десятилетия".

"Энергетический гигант страдает от последствий войны в Украине, поскольку Европа отказывается от российских поставок", - говорилось в обеих публикациях. "Выручка "Газпрома" упала почти на 30% в годовом исчислении до 8,5 трлн рублей, при этом продажи газа снизились с 8,4 трлн до 4,1 трлн рублей", - указывали авторы ProFinance.

Именно на эти данные опирается британское Минобороны в своем прогнозе.