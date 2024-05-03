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Убыток "Газпрома" в 2023 году превысил 6,4 млрд евро

Ася Миллер
3 мая 2024 г.

Основной причиной рекордного убытка российского концерна за 2023 год стало сокращение поставок газа в страны Евросоюза из-за войны в Украине.

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Логотип "Газпрома"
Логотип "Газпрома"Фото: Olga Maltseva/AFP/Getty Images

По итогам 2023 года чистый убыток российского государственного концерна "Газпром" составил 629 млрд рублей (6,44 млрд евро), отмечается в отчете компании, опубликованном в четверг, 2 мая. Это худший результат в истории существования компании. Согласно документу, общая выручка "Газпрома" за 2023 год составила 8,6 трлн рублей против 11,6 трлн в 2022 году.

По мнению экспертов, главные причины рекордного убытка российского газового монополиста - резкое сокращение (на 56 процентов по сравнению с 2022 годом) поставок газа в страны Евросоюза из-за войны в Украине и увеличение финансовой нагрузки на компанию через дополнительное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Рост экспорта российского газа в Китай не покроет убытки "Газпрома"

В 2023 году "Газпром" поставил в КНР по трубопроводу "Сила Сибири"22,7 млрд кубометров газа. Ожидается, что в этом году объем экспорта российского газа в Китай увеличится до 38 млрд кубов. Кроме того, Москва и Пекин ведут переговоры о создании еще одного трубопровода - "Сила Сибири-2".В случае его ввода в эксплуатацию поставки газа из РФ в Китай могут увеличиться до 98 млрд кубометров. Но даже этот объем окажется вдвое меньше того, что поставляла Россия в Европу до начала войны в Украине. Помимо этого, страны ЕС платили за российский газ на треть больше, чем Китай.

В свою очередь Германия и другие страны Евросоюза уже вторую зиму успешно справляются без поставок от "Газпрома". Как отмечают эксперты, к началу марта 2024 года европейские подземные хранилища газа (ПХГ) остались заполненными на 63 процента, а экономия газа превысила 100 млрд кубометров.

При этом российские власти на фоне кризиса в газовой области резко повышают тарифы на газ. Так, с июля 2024 года они увеличатся на 11,2 процента, а с июля 2025 года - еще на 8,2 процента. Таким образом за два года газ для граждан РФ подорожает на 20 процентов, а с начала войны в Украине - на целых 34 процента.

 

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