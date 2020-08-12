Хроника протеста в Беларуси: Литва разрешит въезд белорусам "с особыми гуманитарными целями"

После президентских выборов 9 августа в Беларуси не прекращаются акции протеста и столкновения с силовиками. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. DW следит за событиями 12 августа.
После президентских выборов 9 августа вБеларуси не прекращаются стихийные акции протеста и столкновения с силовиками. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. В стране фактически блокируется интернет. По официальным данным, один человек погиб. DW следит за событиями среды, 12 августа (время московское).
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В Литву беспрепятственно смогут приезжать из Беларуси студенты, инвесторы, а также белорусы, которые хотят попасть в страну "с особыми гуманитарными целями". Об этом заявила в среду министр внутренних дел Рита Тамашунене на заседании кабинета министров. На эти группы лиц не будут распространяться обычные запреты, введенные Литвой в целях борьбы с распространением коронавируса. По словам Тамашунене, такое исключение предлагается сделать "из-за развития ситуации в соседней Беларуси", правительство готовит дополнение в соответствующее постановление.
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В агрогородке Лебедево, расположенном на северо-западе Минской области, ОМОН в среду задержал около десяти жителей, которые несли коллективное обращение в местный сельский исполнительный комитет о ситуации в стране и регионе. Видео с задержанием опубликовало издание Tut.by.
При задержании омоновцы нецензурно выражались, избивали людей и обвиняли их попытке продать страну, сообщила местная "Региональная газета". Среди задержанных был депутат Лебедевского совета Александр Гримоть, ранее работавший старшим участковым инспектором милиции отдела внутренних дел Молодечненского райисполкома.
++14.05++
В Минске в среду задержали пятерых волонтеров избирательного штаба Виктора Бабарико. Адвокатов к ним пока не пустили, но сообщили, что все пятеро задержаны по подозрению в совершении уголовного преступления, сообщил изданию Tut.by адвокат штаба Максим Знак. Он предполагает, что речь идет о статье 293 УК, участии в массовых беспорядках. По данным штаба, задержаны Левон Халатрян, Антон Беленский, Артем Панасюк, Дмитрий Нагайченко и Андрей Позняк.
++13.55++
В Россию вернулся специальный корреспондент "Медузы" Максим Солопов, которого в ночь на 10 августа задержали в Минске во время акции протеста. При задержании его избили. В течение двух суток у редакции и родственников журналиста не было никакой информации о месте его нахождения. Вечером 11 августа белорусские власти передали его сотрудникам российского посольства.
++13.30++
МВД Беларуси в среду, 12 августа, признало применение огнестрельного оружия против демонстрантов: сотрудники милиции в Бресте в ночь на среду применили оружие на поражение. Как утверждает ведомство, перед этим на них "напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили".
++13.00++
В третью ночь массовых протестов против официальных итогов выборов в Беларуси задержано более тысячи человек, сообщило МВД страны в среду, 12 августа. Общее число задержанных с 9 августа превысило 6 тысяч человек. В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
++12.10++
Министры иностранных дел стран Евросоюза 14 августа в ходе видеоконференции обсудят ситуацию в Беларуси. Эта тема будет затронута по запросу властей Польши, сообщил в среду, 12 августа, польский МИД в Twitter.
++11.50++
У Комаровского рынка в Минске в среду 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь. Акцию провели в знак солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия, сообщает Tut.by. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись.
++11.16++
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу намерен в среду поднять вопрос о ситуации в Беларуси на открытом заседании Совета безопасности ООН с участием государств, не входящих в Совбез.
"Я хочу обратить внимание на политическую ситуацию в Республике Беларусь<…>. Белорусскую тему следует обязательно внести в повестку дня заседания Совбеза ООН, поскольку она является важной как с точки зрения нашего региона, так и наших ценностей", - заявил Рейнсалу в среду радионовостям портала телерадиовещания ERR.
++11.10++
Избиение и задержание российских журналистов незаконно вне зависимости от того, есть ли у них аккредитация, заявили РИА "Новости" в секретариате Союза журналистов России. Так в СРЖ прокомментировал призыв российского посла в Беларуси не трактовать задержания журналистов в Минске как угрозу двусторонним российско-белорусским отношениям.
++10.55++
В "Открытой России" отрицают причастность задержанных в Минске координаторов к акциям протеста в Беларуси. Как сообщил исполнительный директор организации Андрей Пивоваров, Игорь Рогов и Артем Важенков приехали в Минск в качестве наблюдателей. "Никаких противоправных действий они не совершали. Они были просто наблюдателями. Все, что они делали - транслировали в социальные сети свои наблюдения", - сказал Пивоваров. Рогов и Важенков были задержаны в Минске 11 августа. Следственный комитет Беларуси подозревает их в организации беспорядков.
++10.25++
Следственный комитет Беларуси подтвердил задержание в Минске 11 августа россиян Артема Важенкова и Игоря Рогова, которые являются координаторами "Открытой России". Они подозреваются в участии в массовых беспорядках, сообщает госагентство БЕЛТА.
"Данные граждане были задержаны в Минске в 2:00 11 августа в районе универсама "Рига" с внешними признаками алкогольного опьянения. В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному УСК по г.Минску по признакам ч.2. ст.293 УК (участие в массовых беспорядках)", - приводит агентство информацию СК.
Во вторник, 11 августа, БЕЛТА опубликовало видеозапись, на которой сильно избитые молодые люди лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Беларусь с туристической целью. Позже появилась информация, что люди на данной записи - это Важенков и Рогов.
++9.38++
В Беларуси вводится запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями, сообщает государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Введение запрета предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 августа 2020 года №475 "Об обороте пиротехнических изделий". Документ вступил в силу с 12 августа.
++09.10++
В Минске у станции метро "Пушкинская" уничтожили стихийный мемориал, возникший в память о первом погибшем в здесь ходе протестов демонстранте. Минчане несут цветы вновь, сообщает Tut.by
++9.00++
По информации Tut.by, Утром 12 августа в Минске частично восстановился доступ в интернет - читатели сообщают о заработавших соцсетях, мессенджерах и других ресурсах.
++08.30++
По сообщению БЕЛТА, сотрудники УВД Брестского облисполкома задержали двух 17-летних парней с дымовыми шашками, петардами и касками. В камуфлированных рюкзаках подростков находились дымовые шашки, петарды, нож, бинокль, каски и прочее. По предварительной информации, весь арсенал предназначался для противодействия сотрудникам органов внутренних дел, говорится в сообщении. Проводится проверка.
++08.20++
В Минске задержаны "координаторы массовых беспорядков", один из них руководил действиями соратников из гостиницы, сообщает белорусское государственное телеграфное агентство БЕЛТА. Один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда и координировал акции. Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями, утверждается в сообщении.
++04.15++
В десятую городскую клиническую больницу Минска, по информации российского интернет-портала “Медиазона”, только за сегодняшний вечер и ночь поступили семь раненых. “В основном, переломы ребер, химические ожоги глаз, порезы осколками, одного парня сразу подали в операционную с огнестрельным”, - сообщает источник “Медиазоны”.
++03.35++
Около миллиона долларов достигла сумма сбора пожертвований в поддержку репрессированных во время протестов в Беларуси, сообщает наш корреспондент в Минске. Сбор средств начала инициатива BY Help еще несколько недель назад, тогда предполагалось, что деньги должны были пойти на оплату штрафов для задержанных во время уличных пикетов. О том, что собран миллион, написал на своей странице в Facebook координатор инициативы Алексей Леончик.
++03.00++
В Минске на пересечении улиц Одинцова и Тимошенко милиционеры усадили двух пойманных молодых людей на остановку общественного транспорта, а затем стали в них стрелять, сообщает Telegram-канал "Типичная Беларусь". В канале опубликовано видео очевидцев инцидента. В другом видео, снятом из машины, видно, как силовики, стоя в центре улицы, стреляют вверх, в сторону окон жилых домов.
++02.30++
В Минске возле ТЦ "Рига" для разгона протестующих власти применил водомет. Видео это инцидента публикует канал Tut.by. Люди в Минске из окон домов кричат силовикам “позор” и “фашисты”, сообщается, что как минимум в одном случае силовики в ответ стреляли по окнам.
++02.15++
В центре Жлобина активисты подняли на флагшток бело-красно-белый флаг, считающийся символом оппозиции Лукашенко. Фотографию публикуют Telegram-канал Мая краіна Беларусь.
++02.00++
В Гродно бронированный джип белорусских силовиков врезался в легковой автомобиль, сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга". При столкновении была ранена пятилетняя девочка. Очевидцы видели разбитую машину и женщину в крови с ребенком на руках. Сообщается, что они доставлены в больницу, а отец ребенка задержан.
++01.30++
Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь в своем Telegram-канале обратился к белорусским силовикам. “После того, что произошло за последние дни, перспектива вашего главного начальника - ненависть собственного народа и тотальная изоляция от всех прогрессивных стран. Перспективы всех, кто оказывал ему поддержку, примерно такие же. Точно ли из-за не самого честного, не самого профессионального и теперь очевидно - совсем не смелого мужика стоит лишать себя будущего?”, - написал он. Дудь призвал прекратить акции насилия над безоружными. “Мое уважение и поклон всем силовикам, которые сегодня же выдохнут, задумаются и больше не поднимут на свой народ ни руки, ни дубинки, ни ствола”, - заявил журналист.
++00.55++
В западно-белорусском городе Лида протестующие закидывали камнями милицейские машины, сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга". Есть сообщения о столкновениях и задержаниях в Гродно и Жабинке, где сгорела милицейская машина.
++00.45++
В Москве ночью завершилась акция солидарности с протестующими в Беларуси. У посольства республики собралось около 200 человек. Они выступили с одиночными пикетами, возложили цветы и свечи. Активисты скандировали лозунги в поддержку протестующих в Беларуси и Светланы Тихановской, требовали прекратить насилие и пересмотреть результаты выборов, а также освободить задержанных в Беларуси российских журналистов, координаторов “Открытой России” Артема Важенкова и Игоря Рогова и политтехнолога Виталия Шклярова.
++00.25++
По оценке корреспондента DW из Минска, в целом ситуация в столице Беларуси несколько спокойнее, чем в предыдущую ночь. При приближении спецтехники люди разбегаются. Но когда милиция покидает место событий, протестующие собираются снова. Как сообщает TUT.BY, в районе Каменная Горка несколько раз пробовали соорудить баррикаду, но силовики всякий раз разбирали ее. В районе Серебрянка произошли как минимум три взрыва. Аудио- и видеозапись со звуками взрывов выложена в Telegram-канале "Беларусь головного мозга". Ссылаясь на сообщения подписчиков, канал NEXTA Live сообщает о жестких столкновениях протестующих с милицией в этом районе, а также в Уручье и Каменной горке, где закидали камнями милицейскую машину.
++00.05++
Как сообщают корреспонденты DW, силовики целенаправленно нападают на журналистов. У фотографа Tut.by Вадима Замировского сорвали бейдж и также забрали флешку. Флешки с рабочими материалами также отобрали у фотографов Tut.by Дарьи Бурякиной, Associated Press Сергея Грица (повреждена и камера) и "Нашей Нiвы” Надежды Бужан. В Минске с применением силы задержали журналистов Onliner - бильд-редактора Владислава Борисовича и видеокорреспондента Сергея Птушко. У последнего разбита камера.
Русская служба медиакомпании Би-би-си также сообщила о нападении на свою съемочную группу в Минске. У всех троих журналистов были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее. Двое силовиков начали бить оператора и наносить удары по его камере.
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