"Медуза" не может установить связь с пропавшим в Минске спецкором

Более суток нет связи со специальным корреспондентом издания "Медуза" Максимом Солоповым, который освещал в Минске выборы президента Беларуси и последовавшие за ними массовые протесты против официальных результатов. Об этом сообщила редакция издания во вторник, 11 августа.

Адвокат "Правозащиты Открытки" Антон Гашинский предположил, что Солопов находится в СИЗО в Жодино. Правоохранительные органы Беларуси не сообщили о его местонахождении.

По данным издания, Солопова задержали вместе с другими российскими журналистами в ночь на 10 августа. Среди задержанных были Антон Старков и Дмитрий Ласенко из Daily Storm, а также Семен Пегов из WarGonzo. Они были освобождены через сутки. По словам сотрудников Daily Storm, перед задержанием Солопова избили.

С требованием освободить всех задержанных сотрудников СМИ выступили Союз журналистов России, Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), российские издания "Коммерсант", "Ведомости", РБК.

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