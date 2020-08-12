В Беларуси за сутки задержано более тысячи участников протестов

В третью ночь массовых протестов против официальных итогов выборов в Беларуси задержано более тысячи человек, сообщило МВД страны в среду, 12 августа. Общее число задержанных с 9 августа превысило 6 тысяч человек. В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. В Минске и нескольких других крупных городах страны протестующие открыто противостояли милиции и внутренним войскам, а также пытались перекрывать движение транспорта, утверждает ведомство.

По его данным, за сутки в разных городах совершено пять умышленных наездов на представителей силовых структур. В Бресте милиция применила оружие на поражение в столкновении с вооруженными арматурой гражданами, один протестующий был ранен. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск.

Массовые протесты в Минске и других городах Беларуси начались вечером 9 августа и продолжаются трое суток. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.

По данным ЦИК, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%. Последняя 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.

Смотрите также:

Смотреть видео 04:44 Поделиться Кто и как в Беларуси подсчитывал голоса Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3gl9B Бессменный Лукашенко? - Кто и как в Беларуси подсчитывал голоса