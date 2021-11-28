Литва призывает НАТО пересмотреть отношения с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к НАТО с призывом пересмотреть отношения с Беларусью. Белорусская армия все больше интегрируется с вооруженными силами России, заявил он на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Вильнюсе в воскресенье, 28 ноября. "Это ставит перед НАТО новые задачи, и альянс должен соответствующим образом скорректировать свои планы, стратегию и тактику, чтобы быть готовым к ответу", - указал Науседа.

Президент Литвы отметил, что Беларусь и дальше будет испытывать на прочность единство НАТО и ЕС, а также их способность противостоять гибридным нападениям. Фон дер Ляйен, в свою очередь, выразила одобрение действиями Литвы, которая является членом ЕС и НАТО, в условиях притока мигрантов к литовской границе. Глава Еврокомиссии пообещала, что в этом и следующем году Европейский Союз предоставит Литве, Латвии и Польше 200 миллионов евро для обеспечения безопасности границ.

ЕС и НАТО обещают поддерживать соседние с Беларусью страны

Как Европейский Союз, так и НАТО заверили в своей поддержке восточные страны-члены ЕС, столкнувшиеся с притоком мигрантов из Беларуси к своим рубежам. "Я хочу заверить вас в полной солидарности ЕС с Литвой, Польшей и Латвией в эти очень трудные времена", - заявила фон дер Ляйен в ходе визита в Вильнюс.

"Уже несколько месяцев Литва сталкивается с преднамеренной, циничной и опасной гибридной атакой. Атакой, организованной режимом (белорусского правителя Александра - Ред.) Лукашенко. Она ставит под угрозу жизни ни в чем не повинных мирных жителей, которых заманивают к границе с Беларусью ложными обещаниями", - говорится в заявлении главы ЕК.

Фон дер Ляйен особо выделила важность совместной работы Евросоюза и НАТО для ответа на подобные события. "Мы проверяем и координируем наши действия в кризисных ситуациях во время регулярных учений. И мы активизируем наше взаимодействие, сотрудничество по вопросам устойчивости, ситуационной осведомленности и борьбы с дезинформацией", - сказала она.

Столтенберг также выразил солидарность с союзниками Североатлантического альянса, отметив, что режим Лукашенко использует ни в чем не повинных людей, чтобы оказать давление на соседние государства. "Ни один союзник НАТО не останется в одиночестве", - сказал он после переговоров с Науседой в Вильнюсе.

Обострение ситуации на внешних границах ЕС

Усилившийся приток мигрантов с Ближнего Востока к восточной границе ЕС наблюдается с мая 2021 года. Они пытаются проникнуть в Польшу, Латвию и Литву через Беларусь. Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. Так, 8 ноября в сопровождении белорусских силовиков к ней подошли несколько тысяч мигрантов, с тех пор они предпринимали многочисленные попытки незаконного перехода границы с применением силы.

Европейские лидеры обвиняют Лукашенко в преднамеренном создании кризиса с мигрантами у границ Евросоюза. В этой связи ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении белорусского режима и тех, кто несет ответственность за организованную доставку мигрантов из ближневосточных стран в Минск.

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