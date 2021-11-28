 Литва призывает НАТО пересмотреть отношения с Беларусью | Новости из Германии о Европе | DW | 28.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Литва призывает НАТО пересмотреть отношения с Беларусью

Североатлантическому альянсу нужна новая стратегия действий на фоне "гибридных угроз" для ЕС, в том числе из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Литвы Гитанас Науседа и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи в Вильнюсе 28 ноября 2021 года

Урсула фон дер Ляйен, Гитанас Науседа и Йенс Столтенберг

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к НАТО с призывом пересмотреть отношения с Беларусью. Белорусская армия все больше интегрируется с вооруженными силами России, заявил он на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Вильнюсе в воскресенье, 28 ноября. "Это ставит перед НАТО новые задачи, и альянс должен соответствующим образом скорректировать свои планы, стратегию и тактику, чтобы быть готовым к ответу", - указал Науседа.

Президент Литвы отметил, что Беларусь и дальше будет испытывать на прочность единство НАТО и ЕС, а также их способность противостоять гибридным нападениям. Фон дер Ляйен, в свою очередь, выразила одобрение действиями Литвы, которая является членом ЕС и НАТО, в условиях притока мигрантов к литовской границе. Глава Еврокомиссии пообещала, что в этом и следующем году Европейский Союз предоставит Литве, Латвии и Польше 200 миллионов евро для обеспечения безопасности границ.

ЕС и НАТО обещают поддерживать соседние с Беларусью страны

Как Европейский Союз, так и НАТО заверили в своей поддержке восточные страны-члены ЕС, столкнувшиеся с притоком мигрантов из Беларуси к своим рубежам. "Я хочу заверить вас в полной солидарности ЕС с Литвой, Польшей и Латвией в эти очень трудные времена", - заявила фон дер Ляйен в ходе визита в Вильнюс.

"Уже несколько месяцев Литва сталкивается с преднамеренной, циничной и опасной гибридной атакой. Атакой, организованной режимом (белорусского правителя Александра - Ред.) Лукашенко. Она ставит под угрозу жизни ни в чем не повинных мирных жителей, которых заманивают к границе с Беларусью ложными обещаниями", - говорится в заявлении главы ЕК.

Фон дер Ляйен особо выделила важность совместной работы Евросоюза и НАТО для ответа на подобные события. "Мы проверяем и координируем наши действия в кризисных ситуациях во время регулярных учений. И мы активизируем наше взаимодействие, сотрудничество по вопросам устойчивости, ситуационной осведомленности и борьбы с дезинформацией", - сказала она.

Столтенберг также выразил солидарность с союзниками Североатлантического альянса, отметив, что режим Лукашенко использует ни в чем не повинных людей, чтобы оказать давление на соседние государства. "Ни один союзник НАТО не останется в одиночестве", - сказал он после переговоров с Науседой в Вильнюсе.

Обострение ситуации на внешних границах ЕС

Усилившийся приток мигрантов с Ближнего Востока к восточной границе ЕС наблюдается с мая 2021 года. Они пытаются проникнуть в Польшу, Латвию и Литву через Беларусь. Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. Так, 8 ноября в сопровождении белорусских силовиков к ней подошли несколько тысяч мигрантов, с тех пор они предпринимали многочисленные попытки незаконного перехода границы с применением силы.

Европейские лидеры обвиняют Лукашенко в преднамеренном создании кризиса с мигрантами у границ Евросоюза. В этой связи ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении белорусского режима и тех, кто несет ответственность за организованную доставку мигрантов из ближневосточных стран в Минск.

Смотрите также:

  • Покрытая снегом детская одежда висит на заборе во временном лагере для размещения мигрантов в Беларуси.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Погодные условия ухудшаются

    В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.

  • Нужда мигрантов велика. Несмотря на ощутимые холода и выпавший снег, некоторые из них ходят без носков.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Нехватка самых необходимых вещей

    По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.

  • Транспортно-логистический центр Брузги вблизи польской границы, где разместили около 2000 мигрантов.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Угроза вспышки заражений COVID-19

    Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.

  • Польские пограничники на границе с Беларусью

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Польша закрыла границу

    Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.

  • Мигранты в спальных мешках спят на полу в центре для их размещения.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Люди отказываются уходить

    Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.

  • Belarus Migranten im Grenzgebiet zu Polen

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину

    В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.

  • Мигрантов разместили в переоборудованном для этих целей складском помещении на границе Беларуси и Польши.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Лукашенко ведет рискованную игру

    "Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.

    Автор: Филипп Бёль, Елена Гункель


Смотреть видео 03:29

Учения в Эстонии: какой сигнал НАТО посылает России (26.11.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Чем Лукашенко грозит Евросоюзу и что пообещал мигрантам. DW Новости (26.11.2021)  

Мигранты между Беларусью и Польшей: чем закончится атака Лукашенко на ЕС?  

Реклама

Самые читаемые

В России скончался известный певец и композитор Александр Градский  

Мигранты в Бресте: приехать с границы, чтобы согреться и отоспаться  

Вариант коронавируса "омикрон" проник в Германию  