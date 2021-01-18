Литва предложила Латвии помощь в проведении ЧМ по хоккею вместо Беларуси

Вильнюс готов помочь Риге в проведении тех матчей чемпионата мира по хоккею, которые должна была проводить Беларусь. Об этом глава министерства образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила в среду, 20 января, в ходе телефонной беседы со своей латвийской коллегой Илгой Шуплинской.

Шюгждинене написала в Facebook, что латвийский министр положительно отреагировала на это предложение и поблагодарила Литву за него. "Это стало бы одним из самых больших вызовов в истории спорта нашей страны, - отметила Юргита Шюгждинене. - Так что держим кулаки!"

Двумя днями ранее Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Минск права проводить чемпионат мира в 2021 году, объяснив это вопросами безопасности. Первоначально первенство, намеченное на май-июнь текущего года, должны были принять столицы Беларуси и Латвии. За то, что Минск не сможет провести игры ЧМ, белорусские организаторы соревнований получат компенсацию от IIHF.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более 5 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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