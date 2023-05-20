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Саммит лидеров G7 в ЯпонииФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

G7 обещает поддерживать Киев "столько, сколько потребуется"

Даниил Сотников
13 мин. назад

Лидеры "большой семерки" пообещали Украине непоколебимую поддержку на саммите, в котором в воскресенье примет участие президент Зеленский.

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Лидеры стран "большой семерки" (G7) заверили Украину в своей поддержке "столько, сколько потребуется" в отражении российской агрессии. Об этом говорится в коммюнике саммита G7 в Хиросиме, опубликованном в субботу, 29 мая.

"Мы вновь самым решительным образом осуждаем агрессивную войну России против Украины. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется, для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - говорится в документе.

Кроме того, в G7 заявили, что обязуются усилить свою дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, а также увеличить "издержки" для тех, кто помогает России. Одновременно лидеры стран "большой семерки"  призвали Китай оказать давление на Москву, чтобы Россия прекратила войну и вывела войска из Украины. "Мы призываем Китай поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на основе территориальной целостности, принципов и целей Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной", - говорится в документе.

Визит Зеленского на саммит G7 в Японии

Накануне заключительного дня саммита лидеров G7 в Хиросиме президент Зеленский прилетел в Японию. В воскресенье, 21 мая, он примет участие в рабочих заседаниях, пишет агентство Reuters.

Ожидается, что украинский лидер, в том числе обсудит с лидерами G7 создание "коалиции истребителей", о которой было объявлено ранее на этой неделе. Великобритания и Нидерланды сообщили, что договорились о закупке истребителей F-16 американского производства для Украины и об обучении пилотов. По данным СМИ, тренировки будут проходить в Европе, начнутся, вероятно, в ближайшие недели и продлится несколько месяцев.

"По мере того, как обучение будет проходить в ближайшие месяцы, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кто будет их поставлять и сколько", - сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на полях саммита лидеров стран "большой семерки".

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