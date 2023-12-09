Лидер оппозиции Израиля обвинил генсека ООН в антисемитизме

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид в субботу, 9 декабря, подверг критике и обвинил в антисемитизме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Это случилось после того Гутерриш обратился к Совету Безопасности по поводу ситуации в секторе Газа в соответствии со статьей 99 Устава ООН. Эта статья наделяет генсека ООН полномочиями доводить до сведения Совбеза любую проблему, которая, по его мнению, может нести угрозу международному миру и безопасности.

Гутерриш впервые задействовал статью 99 за время своего пребывания в должности. В последний раз эта статья была применена в 1971 году, когда Бангладеш отделилась от Пакистана в результате кровопролитной гражданской войны. Выступая на заседании Совбеза, Генеральный секретарь ООН призвал к гуманитарномупрекращению огня в секторе Газа, предупредив, что гуманитарная система анклава находится под "серьезным риском" краха. "Мы считаем, что это приведет к полному падению общественного порядка и угрозе массового переселения в Египет", – добавил Гутерриш.

Лапид напомнил, что статью не применяли во время других войн

Яир Лапид обвинил генсека ООН в связи с применением этой статьи в антисемитизме. Он указал, что она не была задействована, когда были убиты 500 000 человек в Сирии, 4 миллиона в Конго, 450 000 в суданском Дарфуре, десятки тысяч в ходе войны России против Украины.

"Только когда Израиль защищает себя после того, как наши дети были убиты жестокими террористами и наши люди были взяты в заложники, генеральный секретарь ООН решает применить статью 99, чтобы помочь ХАМАС. Почему мы уверены, что это антисемитизм? Потому что нет другого рационального объяснения нет", - написал лидер оппозиции Израиля в соцсети Х.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 17 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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