Юрий Шевчук записал видео в поддержку Бориса Надеждина

Лидер группы "ДДТ" заявил, что что он "за мир", и голосует за претендента на пост президента РФ Надеждина "как и многие" другие.

Лидер известной в России и за ее пределами рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук, с первых дней российского вторжения открыто выступивший против войны с Украиной, записал короткое видео в поддержку независимого претендента на пост президента России Бориса Надеждина.

"Я за мир и поэтому, как и многие, голосую за Бориса Надеждина. И всем нам удачи", - произносит Шевчук на собственноручно записанном видео. Вечером в четверг, 25 ноября, это видео опубликовал в Facebook и сам Надеждин.

В прошлом году Юрий Шевчук выпустил видеоклип на свою новую песню "Родина, вернись домой", в которой есть слова "Не сходи с ума - это не твоя война". Осенью 2023 года музыкант перенес инфаркт.

Борис Надеждин - независимый, антивоенный претендент на выборах президента РФ - собрал более 158 000 подписей избирателей для выдвижения своей кандидатуры. Соответствующая информация появилась на его сайте в 25 января. По данным штаба политика, в указанное число собранных подписей входят лишь те, что были собраны его сторонниками на территории России.

Борис Надеждин: Подписи на оккупированных РФ территориях не собирали

В интервью программе "DW Новости Шоу", вышедшей в эфир 24 января, Борис Надеждин рассказал, что не собирал подписи за свое выдвижение на оккупированных РФ территориях Украины. "На самом деле жители практически всех регионов есть в Москве. В этом смысле мы будем сдавать подписи по всем регионам Российской Федерации, кроме тех, которые, как бы это помягче сказать, недавно вошли в состав России", - сказал политик.

Поставить подписи в поддержку Надеждина ранее призвали многие деятели российской оппозиции, в том числе соратники Алексея Навального Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и Любовь Соболь, а также Михаил Ходорковский, Максим Кац и другие. "Подпись за Надеждина - высказывание против бессмысленных убийств, против опупевших стариков во власти, за перемены", - написал Ходорковский, подчеркнув, что, поставив подпись, можно высказать свою антивоенную позицию. Подпись в поддержку политика также поставила Юлия Навальная, жена отбывающего срок в РФ оппозиционера.

Судя по данным сайте кандидата, отметка в 100 000 подписей была достигнута 23 января. Однако Надеждин призвал сторонников "не расслабляться", чтобы сдать в ЦИК достаточное количество "идеальных" подписей. Выборы президента Российской Федерации, согласно решению ЦИК, пройдут с 15 по 17 марта.

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