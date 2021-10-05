ЛГБТ-сообщество в Афганистане: подполье и постоянный страх смерти
Насмешки, презрение, угроза уголовного преследования. При талибах жизнь ЛГБТ-сообщества в Афганистане стала еще сложнее, чем раньше. DW выслушала истории двух молодых людей, которым удалось покинуть страну.
Порядки в Афганистане теперь устанавливают талибы
Вот уже несколько недель Даниш живет в полумраке. Со дня захвата талибами власти в Афганистане в августе 2021 года он прячется в чулане одного из магазинов в Кабуле. Раньше этот магазин принадлежал его знакомому, но теперь он закрылся.
Выходить на улицу Даниш не решается. Ведь он - трансгендер. При талибах таким, как он, грозит смертная казнь. До 13 лет Даниш рос девочкой, но потом понял, что у него другая сущность. Он ненавидит свое тело, носит только мужскую одежду и коротко стрижет волосы.
Контакт с внешним миром Даниш поддерживает при помощи мобильного телефона. Его самый близкий друг - гомосексуал Халид. Им обоим около 25 лет. С середины сентября DW связывается с ними через один из мессенджеров со сквозным шифрованием. Имена обоих героев изменены в публикации из соображений безопасности.
Слишком женственная походка
Халид хорошо подготовился к приходу талибов. Когда стало понятно, что взятие ими Кабула - это вопрос времени, он сменил джинсы и толстовку на традиционную афганскую одежду и даже отпустил бороду, чтобы не выделяться.
15 августа, в день, когда исламисты захватили столицу Афганистана, молодой человек отправился за покупками. Находясь на улице, он внезапно ощутил сильный удар по правому плечу. Талиб, приближение которого он не заметил, ударил его пластиковой трубой. "Почему у тебя такая женская походка? Ты что, не знаешь, как надо правильно ходить?" - прокричал он.
С тех пор Халид предпочитает больше не появляться на улице.
Переписка Даниша с DW
Как талибы наказывают гомосексуалов
При "Талибане" представители ЛГБТ-сообщества в Афганистане вынуждены опасаться за свою жизнь. Как пояснил один из судей, назначенных талибами, в интервью немецкой газете Bild, для мужчины, занимавшегося сексом с другим мужчиной, существуют только два вида наказания: "Или его забивают камнями, или он должен стоять у стены, которую на него обрушивают. Высота этой стены должна быть от двух до трех метров".
Мулла Нооруддин Тураби - один из основателей движения "Талибан"
В конце сентября Мулла Нооруддин Тураби - один из сооснователей движения "Талибан" и министр юстиции в правительстве талибов конца 1990-х годов - в интервью информагентству AP объявил о намерении вернуться к практике смертных казней и отрубания конечностей.
Дискриминация и насилие в отношении ЛГБТ-сообщества
При президентах Афганистана Хамиде Карзае и Ашрафе Гани представителям ЛГБТ-сообщества не грозила смертная казнь. Однако согласно уголовному кодексу Афганистана, даже сексуальные отношения между мужчиной и женщиной вне брака в это время считались преступлением. В 2018 году, при президенте Гани, был принят закон, по которому за гомосексуальные телесные контакты можно было получить до двух лет тюрьмы.
В повседневной жизни гомосексуалы в Афганистане постоянно сталкиваются с проявлениями насилия и дискриминации. И Даниш, и Халид подвергались жестоким избиениям в собственных семьях. И от того, и от другого родственники отвернулись. Сейчас у молодых людей есть всего несколько человек, которым они могут доверять.
Халид изучал в университете экономику, однако найти работу после получения диплома не смог. Его не раз приглашали на собеседования, но после них все срывалось. По мнению Халида, его потенциальных работодателей вовсе не интересовала его квалификация. "Они только ухмылялись", - говорит он. Причиной насмешек была его женоподобная внешность, уверен Халид.
Татуировка как преступление
Психическое состояние Даниша ухудшалось с каждым днем - из-за полумрака, в котором он постоянно находился, неопределенности будущего и постоянного страха смерти. Он рассказывает DW, что больше месяца не встречался ни с кем лично, не ел ничего, кроме печенья, и не пил ничего, кроме воды.
На этой деревянной скамейке долгое время спал Даниш, скрываясь от талибов в чулане заброшенного магазина
Еще одно "преступление", в котором он виновен по законам талибов, - наличие на его теле татуировок. Одна из них - имя любимой женщины. По словам Даниша, вместе с ней он провел два счастливых года. Потом об их связи стало известно их родителям. Когда семья девушки узнала, что она встречается с трансгендером, ее насильно выдали замуж. С тех пор Даниш ничего о ней не слышал.
На одном из фото, которые Даниш прислал DW, видны синяки и кровоподтеки, которые остались у него, когда его избил отец. В тот день Даниш ушел из своей семьи и больше не вернулся.
Эвакуация из Кабула
Данишу и Халиду повезло. Они попали в списки представителей ЛГБТ-сообщества, которым международные неправительственные организации предоставили возможность покинуть Афганистан. 25 сентября друзья поднялись на борт самолета "Пакистанских международных авиалиний", вылетающего в Исламабад.
"Я чувствую себя птицей. Мне остается только расправить крылья и взлететь", - такими словами выразил Халид свои ощущения в этот момент.
Мечты о будущем
Сейчас Даниш и Халид находятся в Пакистане в одном из приютов для соискателей убежища, так называемом Safe House. Они пробудут там до тех пор, пока их документы не пройдут проверку и не будут поданы прошения об убежище в третьих странах. Даниш мечтает отправиться в США и стать музыкантом. "Моя мечта - в один прекрасный день дать концерт в Нью-Йорке", - делится он в беседе с DW.
Это фото Даниш и Халид прислали DW перед вылетом из Кабула
Халид же хотел бы переехать в Канаду. Гомосексуальные знакомые рассказали ему, что к представителям ЛГБТ-сообщества там относятся с уважением, и каждый может жить с чувством собственного достоинства. Между тем одно из его желаний, пускай и небольшое, уже сбылось: Халид покрасил себе ногти разноцветным лаком. "Увидев радужные пузырьки в одном из магазинов Исламабада, я просто не мог устоять", - признается молодой человек.
Смотрите также:
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Кабул сдался талибам без боя
Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Крупные города в руках талибов
Двумя последними городами, которые талибы захватили перед взятием Кабула, августа, стали Джалалабад и Мазари-Шариф. Джалалабад сдался "Талибану" без боя, Мазари-Шариф, где были сосредоточены ключевые силы сопротивления талибам, тоже был взят практически без боя. Его быстрый захват стал неожиданностью и для Запада, и для афганского правительства. На снимке - талибы после взятия Джалалабада.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Президент Афганистана Гани бежал из страны
Спустя несколько часов после захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В своем "Фейсбуке" он написал, что уехал, "чтобы избежать кровопролития". По разным данным, Гани мог отправиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман. В афганских соцсетях его называют трусом и возлагают вину за создание нынешней ситуации в стране.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
В аэропорту Кабула люди в панике штурмуют самолеты
После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Бундесвер спешно эвакуирует нуждающихся в защите
Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Британцев из Афганистана эвакуируют военные
Для помощи в эвакуации британских граждан из Афганистана в страну прибыли 600 военных 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Стремительное наступление "Талибана" по всей стране
Прогноз о том, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои шли в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Захват Кундуза талибами - потеря для правительственных сил
"Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана, - 8 августа. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе перешли под контроль талибов, в том числе - офис губернатора и штаб-квартира полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Талибы оставляют за собой руины
Талибы продвигались с севера на юг страны, часто используя в качестве живого щита мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Опасаясь мести талибов
Афганцы, сотрудничавшие с международными силами НАТО, особенно опасаются мести талибов. Наступление "Талибана" вынуждало их бежать вместе с семьями - иногда через линию фронта. Десятки стран призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Что ждет женщин после прихода к власти талибов?
"Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие опасаются, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране
США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддержали уход из Афганистана.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?
Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Провал миссии США и НАТО в Афганистане
Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала почти 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?