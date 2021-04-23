 Легендарные автомобили Фердинанда Порше (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 23.04.2021

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По Германии

Легендарные автомобили Фердинанда Порше (фотогалерея)

Фердинанд Порше основал свою фирму 90 лет назад - в 1931 году, но до этого уже много лет занимался разработкой автомобилей. Музей Porsche находится в Штутгарте.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Этот автомобильный музей был создан в Штутгарте еще в 1976 году. В современный новый комплекс в районе Цуффенхаузен многочисленные экспонаты, документальные и прочие исторические архивы концерна Porsche переехали более 10 лет назад, в 2009 году.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Старый музей, в котором одновременно могло выставляться только два десятка олдтаймеров из богатой коллекции концерна, ежегодно посещали 70-80 тысяч человек. Экспозиция располагалась в бывшем моторном цехе. Новый Porsche Museum сразу вошел в число самых популярных автомобильных музеев Германии.

  • Музей Porsche в Штутгарте. На переднем плане - Austro Daimler ADS R Sascha (1922)

    Музей Porsche в Штутгарте

    До начала коронавирусной пандемии ежегодно эту экспозицию осматривали около 450 тысяч туристов. В штутгартском музее Mercedes-Benz посетителей еще больше - до 850 тысяч ежегодно. Свои автомобильные музеи в Германии, конечно же, есть у концернов BMW - в Мюнхене, Audi - в Ингольштадте и Volkswagen - в Вольфсбурге.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Чтобы получить удовольствие от посещения, даже не обязательно разбираться в моделях, интересоваться историей спортивных и гоночных машин. Сюда стоит заглянуть уже хотя бы ради архитектуры, которая впечатляет сейчас и продолжит впечатлять в будущем.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Не случайно в этом здании или перед ним регулярно проводятся различные мероприятия и презентации, а такие вот отражения машин, временно припаркованных перед входом, стали очень популярным мотивом для фотографов - профессиональных и любителей.

  • Фердинанд Порше и Ферри Порше, 1948 год

    Музей Porsche в Штутгарте

    Фердинанд Порше (1875-1951) открыл свою фирму в Штутгарте в 1931 году. Дело основателя фирмы позже продолжил сын - Ферри Порше (1909-1998). Эта фотография отц и сына сделана в 1948 году.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Именно Ферри Порше сконструировал первый спортивный автомобиль этого производителя - ставший легендарным Porsche 356, выпускавшийся в 1948-1965 годах. Именно около этой модели стоят отец и сын на предыдущем снимке.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    В экспозиции Музея Porsche в Штутгарте представлено около восьми десятков автомобилей и еще две сотни других экспонатов. Вот еще один Porsche 356 - черный Coupé.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Всего в коллекции насчитывается более 600 разных машин - серийных, гоночных, прототипов и так далее. Чтобы показать больше своих сокровищ, экспозицию регулярно обновляют. Здесь мы видим прототип 1939 года - Porsche Typ 64.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    В музее и самом концерне особенно гордятся спортивными победами и достижениями - например, гоночных машин Porsche 917. Первый автомобиль этой серии был собран в 1969 году для участия в гонке "24 часа Ле-Мана". Кубки и награды, кстати, тоже выставлены в одном из залов.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Первый спортивный Porsche видели. Здесь же перед нами - самый первый Porsche вообще. Первее - не бывает. Причем - электрический! Моторизированная карета Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton была сконструирована и собрана Фердинандом Порше в Вене 1898 году. Через несколько лет она была отправлена на склад и простояла там до тех пор, пока не оказалась в музейной коллекции.

  • Фердинанд Порше, 1902 год

    Музей Porsche в Штутгарте

    Вот черно-белый снимок тех времен - 1902 года, на котором молодой инженер Фердинанд Порше изображен в Вене рядом с автомобилем фирмы Hofwagenfabrik Ludwig Lohner & Co.

  • Штутгарт, 2011 год

    Музей Porsche в Штутгарте

    Эта фотография сделана в Штутгарте в 2011 году, когда по случаю 125-летия изобретения автомобиля перед Музеем Porsche, так сказать, встретились тот самый Benz Patent-Motorwagen и копия разработанного Фердинандом Порше в 1900 году серийного автомобиля Semper Vivus, оснащенного гибридным (!!!) двигателем. Справа на заднем сиденье гостей приветствует Вольфганг Порше - внук основателя фирмы.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Особое место в экспозиции музея Porsche занимает легендарный "Жук" - VW Käfer. Здесь изображена модель 1950 года. Этот легковой автомобиль, разработанный Фердинандом Проше, выпускался концерном Volkswagen с 1946 по 2003 годы. За это время было собрано более 21,5 миллиона различных модификаций. Последний "Жук" сошел с конвейера завода в Мексике, а в Германии выпуск прекратили в 1974 году.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Если на чем-то не написано "Porsche", это еще не значит, что Porsche не может быть внутри. Мотоцикл Harley-Davidson 2002 года в штутгартскую музейную коллекцию попал совсем не случайно. Он оснащен 117-сильным двигателем, разработанным инженерами немецкого концерна в рамках программы сотрудничества, начатой в 1997 году.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    В свою очередь, не вся техника с надписью "Porsche", да еще и классического красного цвета, может разгоняться до головокружительных скоростей. Такие дизельные тракторы фирма выпускала на заводе в районе Боденского озера в 1950-х - начале 1960-х годов. Всего было собрано около 16 тысяч. Затем здесь разместилось производство больших моторов для Mercedes-Benz.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Времена, когда немецкие полицейские разъезжали по дорогам на служебных спортивных автомобилях, ушли в прошлое, но около трех десятилетий Porsche в некоторых федеральных землях использовались для патрулирования автобанов. Последний такой автомобиль был подарен концерном полиции Штутгарта в 1996 году по случаю одного производственного юбилея. Именно он находится в музее.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Специально оснащенные внедорожники Porsche сейчас используются некоторыми пожарно-спасательными службами в Германии. Этот исторический пожарный автомобиль из музейной коллекции был выпущен в 1912 году фирмой Austro-Daimler. Создан он был при участии Фердинанда Порше.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Этот автомобильный музей был создан в Штутгарте еще в 1976 году. В современный новый комплекс в районе Цуффенхаузен многочисленные экспонаты, документальные и прочие исторические архивы концерна Porsche переехали более 10 лет назад, в 2009 году.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Старый музей, в котором одновременно могло выставляться только два десятка олдтаймеров из богатой коллекции концерна, ежегодно посещали 70-80 тысяч человек. Экспозиция располагалась в бывшем моторном цехе. Новый Porsche Museum сразу вошел в число самых популярных автомобильных музеев Германии.

  • Музей Porsche в Штутгарте. На переднем плане - Austro Daimler ADS R Sascha (1922)

    Музей Porsche в Штутгарте

    До начала коронавирусной пандемии ежегодно эту экспозицию осматривали около 450 тысяч туристов. В штутгартском музее Mercedes-Benz посетителей еще больше - до 850 тысяч ежегодно. Свои автомобильные музеи в Германии, конечно же, есть у концернов BMW - в Мюнхене, Audi - в Ингольштадте и Volkswagen - в Вольфсбурге.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Чтобы получить удовольствие от посещения, даже не обязательно разбираться в моделях, интересоваться историей спортивных и гоночных машин. Сюда стоит заглянуть уже хотя бы ради архитектуры, которая впечатляет сейчас и продолжит впечатлять в будущем.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Не случайно в этом здании или перед ним регулярно проводятся различные мероприятия и презентации, а такие вот отражения машин, временно припаркованных перед входом, стали очень популярным мотивом для фотографов - профессиональных и любителей.

  • Фердинанд Порше и Ферри Порше, 1948 год

    Музей Porsche в Штутгарте

    Фердинанд Порше (1875-1951) открыл свою фирму в Штутгарте в 1931 году. Дело основателя фирмы позже продолжил сын - Ферри Порше (1909-1998). Эта фотография отц и сына сделана в 1948 году.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Именно Ферри Порше сконструировал первый спортивный автомобиль этого производителя - ставший легендарным Porsche 356, выпускавшийся в 1948-1965 годах. Именно около этой модели стоят отец и сын на предыдущем снимке.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    В экспозиции Музея Porsche в Штутгарте представлено около восьми десятков автомобилей и еще две сотни других экспонатов. Вот еще один Porsche 356 - черный Coupé.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Всего в коллекции насчитывается более 600 разных машин - серийных, гоночных, прототипов и так далее. Чтобы показать больше своих сокровищ, экспозицию регулярно обновляют. Здесь мы видим прототип 1939 года - Porsche Typ 64.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    В музее и самом концерне особенно гордятся спортивными победами и достижениями - например, гоночных машин Porsche 917. Первый автомобиль этой серии был собран в 1969 году для участия в гонке "24 часа Ле-Мана". Кубки и награды, кстати, тоже выставлены в одном из залов.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Первый спортивный Porsche видели. Здесь же перед нами - самый первый Porsche вообще. Первее - не бывает. Причем - электрический! Моторизированная карета Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton была сконструирована и собрана Фердинандом Порше в Вене 1898 году. Через несколько лет она была отправлена на склад и простояла там до тех пор, пока не оказалась в музейной коллекции.

  • Фердинанд Порше, 1902 год

    Музей Porsche в Штутгарте

    Вот черно-белый снимок тех времен - 1902 года, на котором молодой инженер Фердинанд Порше изображен в Вене рядом с автомобилем фирмы Hofwagenfabrik Ludwig Lohner & Co.

  • Штутгарт, 2011 год

    Музей Porsche в Штутгарте

    Эта фотография сделана в Штутгарте в 2011 году, когда по случаю 125-летия изобретения автомобиля перед Музеем Porsche, так сказать, встретились тот самый Benz Patent-Motorwagen и копия разработанного Фердинандом Порше в 1900 году серийного автомобиля Semper Vivus, оснащенного гибридным (!!!) двигателем. Справа на заднем сиденье гостей приветствует Вольфганг Порше - внук основателя фирмы.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Особое место в экспозиции музея Porsche занимает легендарный "Жук" - VW Käfer. Здесь изображена модель 1950 года. Этот легковой автомобиль, разработанный Фердинандом Проше, выпускался концерном Volkswagen с 1946 по 2003 годы. За это время было собрано более 21,5 миллиона различных модификаций. Последний "Жук" сошел с конвейера завода в Мексике, а в Германии выпуск прекратили в 1974 году.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Если на чем-то не написано "Porsche", это еще не значит, что Porsche не может быть внутри. Мотоцикл Harley-Davidson 2002 года в штутгартскую музейную коллекцию попал совсем не случайно. Он оснащен 117-сильным двигателем, разработанным инженерами немецкого концерна в рамках программы сотрудничества, начатой в 1997 году.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    В свою очередь, не вся техника с надписью "Porsche", да еще и классического красного цвета, может разгоняться до головокружительных скоростей. Такие дизельные тракторы фирма выпускала на заводе в районе Боденского озера в 1950-х - начале 1960-х годов. Всего было собрано около 16 тысяч. Затем здесь разместилось производство больших моторов для Mercedes-Benz.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Времена, когда немецкие полицейские разъезжали по дорогам на служебных спортивных автомобилях, ушли в прошлое, но около трех десятилетий Porsche в некоторых федеральных землях использовались для патрулирования автобанов. Последний такой автомобиль был подарен концерном полиции Штутгарта в 1996 году по случаю одного производственного юбилея. Именно он находится в музее.

  • Музей Porsche в Штутгарте

    Музей Porsche в Штутгарте

    Специально оснащенные внедорожники Porsche сейчас используются некоторыми пожарно-спасательными службами в Германии. Этот исторический пожарный автомобиль из музейной коллекции был выпущен в 1912 году фирмой Austro-Daimler. Создан он был при участии Фердинанда Порше.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
• Ездит ли немецкая полиция на Porsche?
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Ссылки в интернете

www.porsche.com

Музей Porsche в Штутгарте

Аудио- и видеофайлы по теме

125 лет автомобилю в кратком изложении  

Штутгарт - город "Мерседесов" и "Порше"  

Современные олдтаймеры  

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