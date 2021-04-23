Легендарные автомобили Фердинанда Порше (фотогалерея)

Фердинанд Порше основал свою фирму 90 лет назад - в 1931 году, но до этого уже много лет занимался разработкой автомобилей. Музей Porsche находится в Штутгарте.
На Рыночной площади и уютных улочках гессенского города Хеппенхайма разворачивается действие рекламного ролика Porsche, который увидит более 100 миллионов телезрителей.
Одна из самых больших коллекций классических полицейских автомобилей в Германии находится в гессенском городе Марбурге.
Автомобильных музеев мало не бывает. Похоже, именно таким принципом руководствуются коллекционеры раритетных авто, выставляющие свои олдтаймеры на всеобщее обозрение.
У каждого уважающего себя флагмана немецкого автопрома есть свой музей. Мимо них ни пройти, ни проехать, но одними фирменными коллекциями олдтаймеров дело не ограничивается.
Автоград концерна Volkswagen в Вольфсбурге - это гигантский парк аттракционов. Впрочем, традиционных американских горок, каруселей и качелей здесь нет. Зато есть автомобили.