Легендарные автомобили Фердинанда Порше (фотогалерея)

Музей Porsche в Штутгарте

Первый спортивный Porsche видели. Здесь же перед нами - самый первый Porsche вообще. Первее - не бывает. Причем - электрический! Моторизированная карета Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton была сконструирована и собрана Фердинандом Порше в Вене 1898 году. Через несколько лет она была отправлена на склад и простояла там до тех пор, пока не оказалась в музейной коллекции.