Латвия запрещает авто из РФ участвовать в уличном движении

Не зарегистрированные в строк в Латвии автомобили с номерами РФ будут конфискованы и переданы Украине, следует из принятых в стране поправок к Закону о дорожном движении.

Автомобилям с российскими номерами будет запрещено участвовать в уличном движении в Латвии, если их не зарегистрируют в стране в положенный срок. Это следует из поправок к латвийскому закону о дорожном движении, которые парламент страны (Сейм) принял в четверг, 2 ноября. "Автомобиль должен быть зарегистрирован или вывезен из Латвии не позднее 14 февраля следующего года. Если по истечении этого срока будет обнаружено, что российское транспортное средство, не зарегистрированное в Латвии, используется в дорожном движении, оно будет изъято и конфисковано. Конфискованные автомобили будут переданы Украине", - говорится на сайте Сейма Латвии .

Исключение делается для российских автомобилей, следующих через Латвию транзитом. Однако такой транзит разрешен только один раз и должен быть осуществлен в течение 24 часов. Перед въездом в Латвию необходимо предоставить властям информацию о водителе и транспортном средстве через электронный сервис латвийской Дирекции безопасности дорожного движения.

Использование автомобилей, зарегистрированных в России, будет разрешено также, если они находятся в собственности лица, "пользующегося привилегиями и иммунитетом в соответствии с обязательными для Латвии нормами международного права". Для этого необходимо представить документы, подтверждающие эти обстоятельства.

Поправки вступают в силу 15 ноября. Их введение в Латвии объясняют реализацией санкций ЕС и "снижением рисков безопасности".

Отношение к запрету на ввоз личных автомобилей с номерами РФ в странах ЕС

Арест автомобилей с российскими номерами, передвигающихся по территории ЕС, стал возможным на основании приложения XXI к статье 3i регламента ЕС 833/2014, где поясняется принцип применения санкций и перечислены сотни наименований товаров, ввоз которых в ЕС запрещен.

На сегодняшний день подобные меры поддержали страны Балтии, Финляндия, Польша, Болгария, а также не входящая в ЕС Норвегия. Отдельные случаи арестов личных российских автомобилей происходили с июля 2023 года и на немецкой таможне.

В Германии депутат Левой партии Андрей Хунко (Andrej Hunko) отправил в МИД ФРГ официальный запрос с требованием уточнить, "разделяет ли немецкое правительство такую интерпретацию регламента ЕС, согласно которой запрещен ввоз из России в ЕС личных автомобилей и других личных вещей, перечисленных в приложении XXI регламента о санкциях, а если нет, то согласно ли федеральное правительство с требованием… (депутата Европарламента от Германии. - Ред.) Сергея Лагодинского сделать исключение из санкционного регулирования для личных вещей и автомобилей для личного пользования".

Позиция Германии по запрету на ввоз автомобилей с номерами РФ

В распоряжении DW имеется ответ, который Андрей Хунко получил от статс-секретаря МИД ФРГ Томаса Баггера (Thomas Bagger). Чиновник воспроизвел текст регламента ЕС и процитировал дополнение, которое Еврокомиссия внесла в его пояснения: "В отношении товаров, которые не вызывают значительных опасений в том, что касается обхода санкций, таких как предметы личной гигиены или одежда и... явно предназначенных строго для личного использования во время поездки, национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет адекватно и разумно".

От себя же Баггер добавил, что правительство ФРГ приветствует такое дополнение и готово рассмотреть корректировку санкционного регламента, чтобы сделать его безупречным с правовой точки зрения. Кроме того, сказал статс-секретарь, "правительство Германии изучает дальнейшие возможности привести статью 3i в соответствие с правилами пребывания и въезда граждан из стран, не входящих в ЕС".

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