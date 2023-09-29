Норвегия запрещает въезд автомобилей с российскими номерами

Норвегия с 3 октября вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, сообщил в пятницу, 29 сентября, МИД королевства. Норвегия, следуя примеру стран Евросоюза, имеющих границу с Россией, уточняет, что запрет на ввоз, в частности, зарегистрированных в России легковых автомобилей с девятью и меньшим количеством мест в салоне включает также запрет на промежуточный импорт, говорится в сообщении.

Под ограничения не попадают автомобили, принадлежащие гражданам ЕС и Норвегии, постоянно проживающим в России. Ограничения не распространяются также на дипломатический транспорт, и автомобили, принадлежащие международным организациям. Кроме того, пересечь границу Норвегии с РФ на автомобилях смогут и россияне в случае возникновения чрезвычайных семейных ситуаций, к примеру, поездки на похороны.

Аналогичное решение ранее приняли Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша, сославшись на соответствующее разъяснение Еврокомиссии. Финляндия после принятия запрета ввела круглосуточный контроль на границе с Норвегией, чтобы остановить въезд российских машин через эту страну. Протяженность границы РФ и Норвегии составляет около 200 километров.

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