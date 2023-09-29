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Литва обязала авто из РФ покинуть ЕС в течение полугода

Александра Иванова
29 сентября 2023 г.

Российским автомобилям разрешено въезжать в Литву лишь для транзита в Калининградскую область, подчеркивают в литовской таможне.

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Пограничный пункт Сумскас между Беларусью и Литвой, август 2023 года
Фото: Petras Malukas/AFP

Автомобили с зарегистрированными в России номерами, прибывшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть эту страну и территорию всего Евросоюза в течение шести месяцев с даты въезда. Такое заявление распространила в пятницу, 29 сентября, таможня Литвы.

Она напоминают, что с 11 сентября 2023 года таможенные органы Литвы не впускают в страну транспортные средства с российскими номерами на основании введенных Евросоюзом ограничений, которые связаны с выполнением антивоенных санкций против России. Как ранее разъяснила Еврокомиссия, эти ограничения распространяются и на ввоз автомобилей, зарегистрированных в РФ даже для временного использования.

Исключения для транзита в Калининград

"Запрет распространяется на эти транспортные средства, независимо от гражданства их владельца или водителя", - подчеркивается на сайте литовской таможни. Согласно ее данным, исключение делается лишь для зарегистрированных в РФ автомобилей, на которых граждане России следуют через территорию Литвы транзитом в Калининградскую область. При этом им необходимо предъявить транзитный документ FTD.

Литовская таможня также предостерегает от покупки или импорта автомобилей, "зарегистрированных в России или имеющих российское происхождение". За нарушение законодательства грозит штраф и/или конфискация транспортного средства.

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Сообщение таможни Литвы о необходимости вывезти с территории ЕС авто с российскими номерами в течение полугода

Customs authorities implement sanction requirements for vehicles registered in Russia
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