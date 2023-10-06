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Почему арест машин из России встревожил депутата бундестага

Никита Жолквер
6 октября 2023 г.

Вслед за ФРГ запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией ввели еще несколько стран. Немецкий парламентарий Андрей Хунко назвал такую меру "гротескным проявлением" санкционного режима ЕС.

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Автомобили с российской регистрацией в гараже одной из стран ЕС
Машины с российской регистрацией в одной из стран ЕС Фото: Alessandro Pampazzo/AFP

О первых случаях арестов на немецкой таможне личных автомобилей с российскими номерами редакции DW стало известно в начале июля этого года. Тогда казалось, что речь идет о чрезмерном усердии отдельных таможенников, неверно понявших регламент ЕС о санкциях против России за войну в Украине. Адвокат Ойген Хайнрих (Eugen Heinrich) назвал эти случаи "эксцессами исполнителей", тем более, что речь шла о таможенниках только в Гамбурге, Киле и Любеке.

После серии запросов DW и других СМИ, направленных в немецкую таможню, правительство Германии и в органы ЕС, в начале сентября Еврокомиссия фактически подтвердила правильность действий немецких исполнителей. В результате число запретов на въезд машин с российской регистрацией в страны ЕС стало расти как снежный ком.

Список стран, объявивших запрет, растет

Помимо оперативно поддержавших запрет стран Балтии, Финляндии и Польши об этой мере пару дней назад объявила Норвегия, не входящая в ЕС, но следующая политике Брюсселя в отношении Москвы.

Карикатура Сергея Елкина
Карикатура Сергея ЕлкинаФото: Dw

Пока последней в этом списке 3 октября стала Болгария. У этой страны хоть и нет сухопутной границы с Россией, но россияне на своих машинах туда окольными путями все же доезжали - вокруг Черного моря через Грузию и Турцию.

Но тот факт, что введенный Еврокомиссией фактический запрет на ввоз в страны ЕС из России легковых автомобилей (а также еще сотен наименований товаров, перечисленных в приложении XXI к статье 3i регламента ЕС833/2014) поддержал целый ряд стран, не отменяет спорности такой меры.

Так, депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) призвал пересмотреть данный документ. "Такая интерпретация вредна с точки зрения эффективности ограничительных мер и абсолютно бесполезна с точки зрения прекращения российской агрессии", - уверен европарламентарий. По его мнению, опубликованные Брюсселем разъяснения, недвусмысленно запрещающие ввоз россиянами автомобилей в ЕС, "юридически и политически ошибочны", поскольку изъятие личных вещей граждан не влияет значительным образом на доходы России для продолжения войны, а именно эту цель преследуют санкции ЕС.

"Эти толкования ограничительных мер дискредитируют институт эмбарго как законный инструмент нашей политики и нас как продуманную правовую систему", - заявил далее Лагодинский.

Что ответил МИД ФРГ на запрос депутата

В самой Германии этой темой занялся депутат бундестага от оппозиционной Левой партии Андрей Хунко (Andrej Hunko). Принятые Еврокомиссией меры он назвал "гротескным проявлением санкционного режима" и отправил в МИД ФРГ официальный письменный запрос.

Депутат потребовал уточнить, "разделяет ли немецкое правительство такую интерпретацию регламента ЕС, согласно которой запрещен ввоз из России в ЕС личных автомобилей и других личных вещей, перечисленных в приложении XXI регламента о санкциях, а если нет, то согласно ли федеральное правительство с требованием… Сергея Лагодинского сделать исключение из санкционного регулирования для личных вещей и автомобилей для личного пользования".

МИД ФРГ
МИД ФРГФото: Thomas Robbin/imageBROKER/picture-alliance

В распоряжении DW имеется ответ, который Андрей Хунко получил от статс-секретаря МИД ФРГ Томаса Баггера (Thomas Bagger). Высокопоставленный чиновник воспроизвел текст регламента ЕС и процитировал дополнение, которое Еврокомиссия внесла в его пояснения: "В отношении товаров, которые не вызывают значительных опасений в том, что касается обхода санкций, таких как предметы личной гигиены или одежда и … явно предназначенных строго для личного использования во время поездки, национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет адекватно и разумно".

От себя же Баггер добавил, что немецкое правительство приветствует такое дополнение и готово рассмотреть корректировку санкционного регламента с тем, чтобы сделать его безупречным с правовой точки зрения. Кроме того, добавил статс-секретарь, "правительство Германии изучает дальнейшие возможности привести статью 3i в соответствие с правилами пребывания и въезда граждан из стран, не входящих в ЕС".

Хунко: нельзя требовать от россиян коллективной ответственности за войну

У Андрея Хунко - амбивалентное отношение к ответу из МИД ФРГ. То, что немецкое правительство согласно не экспроприировать у туристов из России предметы личной гигиены, это, разумеется, хорошо. "Но арест личных машин оно, по сути дела, поддерживает, - сказал он в беседе с корреспондентом DW. - Я, со своей стороны, считаю это неправильным, тем более что уже есть как минимум одно судебное решение - административного суда в Любеке, признающее такие аресты неправомочными".  

Андрей Хунко
Андрей ХункоФото: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

И дело, по его словам, не только в сомнительной с точки зрения права практике. "Меры, принятые Евросоюзом, затронули не только российский бюджет, но фактически всех россиян. Если кто-либо из них выезжает из страны на своем автомобиле, быть может, спасаясь от репрессий, то его машину здесь арестовывают, - заявил Хунко. - Я считаю такие меры явно чрезмерными".

Ведь в результате, уверен депутат от посткоммунистической Левой партии, у многих россиян, в том числе, оппозиционно настроенных, возникает и усиливается чувство, что западные санкции направлены против всех жителей РФ вообще, а не только против режима Путина. Хунко считает совершенным абсурдом говорить, как это все чаще делают в ЕС, о коллективной ответственности жителей РФ. "По сути дела, от россиян требуют, рискуя жизнью, свергнуть все более авторитарный режим. Это полностью оторванные от реальности представления", - сказал депутат в интервью DW.

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