Кандидат в канцлеры Лашет предложил преемника на посту земельного премьера

Один из двух вероятных преемников Ангелы Меркель в должности канцлера ФРГ (Angela Merkel), кандидат от ее консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет (Armin Laschet) предложил политика, который сменил бы его самого на посту премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия после переезда в Берлин. И правительство в Дюссельдорфе, и отделение Христианско-демократического союза (ХДС) в Северном Рейне - Вестфалии должен возглавить земельный министр транспорта Хендрик Вюст (Hendrik Wüst), заявил Лашет во вторник, 5 октября.

На заседании правления земельного ХДС, который правит Северным Рейном - Вестфалией в коалиции со Свободной демократической партией (СвДП), он официально выдвинул кандидатуру Вюста. После того как она будет одобрена, ландтаг в Дюссельдорфе должен избрать Вюста на пост премьера голосами "черно-желтой" коалиции, которая обладает большинством в один голос.

Лашет покидает земельное правительство в Дюссельдорфе

После парламентских выборов в Германии, прошедших 26 сентября, Армин Лашет переедет в Берлин и будет входить в новый состав бундестага, а потому лишится права занимать пост в правительстве Северного Рейна - Вестфалии. Удастся ли консерваторам во главе с Лашетом сформировать новое коалиционное правительство на федеральном уровне, пока неясно.

По итогам голосования 26 сентября блок ХДС/ХСС набрал 24,1 процента голосов, что стало его худшим в истории результатом на выборах в бундестаг. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с министром финансов и вице-канцлером ФРГ Олафом Шольцем(Olaf Scholz) набрала 25,7 процента голосов. Сейчас обе крупнейшие партии ведут с СвДП и "зелеными" предварительные консультации о возможности создания коалиции. Возможность возобновления "большой коалиции" в составе консерваторов и социал-демократов в настоящее время не рассматривается.

Армин Лашет возглавляет правительство крупнейшей по численности населения федеральной земли Германии с июня 2017 года.

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