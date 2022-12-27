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Советский военнослужащий в химлаборатории Шиханы в Саратовской области (фото из архива)Фото: picture-alliance/AP Photo/H. de Vreij
ПолитикаРоссия

Куратор разрабатывавшего яды НИИ-2 ФСБ отправлен в отставку

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Увольнение главы Научно-технической службы ФСБ РФ Эдуарда Черновольцева официально объяснили достижением пенсионного возраста, передали издание The Insider и РБК.

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Глава Научно-технической службы (НТС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ генерал-полковник Эдуард Черновольцев отправлен в отставку по достижении пенсионного возраста. Об этом сообщило во вторник, 27 декабря, издание The Insider. В подчинении НТС находятся, в частности, 8-й Центр (защиты информации и специальной связи), 11-й Центр (специальной техники) и Управление специальной связи. Кроме того, Черновольцев курировал Институт криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ, в/ч 34435).

По сведениям The Insider и расследовательского проекта Bellingcat, группа как минимум из восьми оперативных сотрудников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием НИИ-2 ФСБ, проводила операцию по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

При НИИ-2 ФСБ действует секретная лаборатория, которая в советское время производила яды, использовавшиеся для убийств западных дипломатов, украинских националистов и советских перебежчиков, отмечало The Insider.

"Сожалел о начале военной операции в Украине"

Источник издания в ФСБ рассказал, что в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками информационных баз данных, что позволило журналистам публиковать расследования, в том числе о приближенных президента РФ Владимира Путина: "Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо".

Сотрудник НТС ФСБ в свою очередь сообщил, что Черновольцев, который в свое время долго жил в Киеве, "очень сожалел о начале военной операции в Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко".

О том, что Эдуард Черновольцев ушел в отставку в середине декабря, сообщило 22 декабря и издание РБК.

ФСБ и социальный мониторинг

В 2020 году во время эпидемии коронавируса Черновольцев направил в Минкомсвязь РФ письмо, в котором изложил мнение, что при разработке систем мониторинга поведения граждан в период пандемии необходимо согласовывать с ФСБ технические задания и модели угроз безопасности информации.

Спецслужба готова рассматривать подобные антикризисные информационные системы на предмет наличия угроз безопасности в недельный срок, указывалось в документе.

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