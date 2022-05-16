 За Навальным следили частные детективы, связанные с ФСБ | Новости из Германии о России | DW | 16.05.2022

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Россия

За Навальным следили частные детективы, связанные с ФСБ

Детективы из частного сыскного агентства "Тень" следили за Навальным по крайней мере в шести поездках политика, утверждает центр "Досье".

Алексей Навальный в 2021 году на суде по замене ему условного срока на реальный.

Алексей Навальный в 2021 году на суде по замене ему условного срока на реальный.

Слежкой за политиком Алексеем Навальным занимались сотрудники рязанского частного детективного агентства "Тень", пишет центр "Досье" в понедельник, 16 мая. Слежка, как выяснил центр, велась до отравления Навального "Новичком".

Сотрудники "Тени" до работы в частном сыске служили в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Рязанской области. Основными заказчиками агентства "Досье" называет российские госкорпорации и начальника Научно-технической службы ФСБ генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. 

Генералу подчиняются ключевые подразделения ФСБ, обеспечивающие спецсвязь, прослушку телефонов и контроль за российским интернетом, пишет "Досье". В ведении Черновольцева находится также Институт криминалистики ФСБ (НИИ-2), разрабатывающий смертельные яды. Подчиненные генерала из этого НИИ участвовали в отравлениях Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы, утверждает "Досье".

Полеты "Тени" вслед за Навальным

Авторы расследования изучили данные об авиаперелетах Навального в 2020 году и сопоставили их с перелетами сотрудников детективного агентства. В июле политик прилетел в отпуск в Калининград. За день до него в городе приземлилось четверо сотрудников "Тени": Александр Борзунов, Александр Зарубин, Андрей Маликов и Вячеслав Ромашин. 

Борзунов и Маликов также прилетали в Новосибирск в августе 2020 года - за день до приезда в город Навального. Ромашин и Зарубин вылетели туда же из Москвы на одном самолете с главой отдела расследований ФБК Марией Певчих. Всего "Досье" обнаружил как минимум шесть пересечений в поездках сотрудников "Тени" с маршрутами Алексея Навального - в том числе в Таиланде, Италии и Литве.

Борзунов сказал "Досье", что не знает, кто такой Алексей Навальный, и повесил трубку. Зарубин, отвечая на вопрос о слежке за Навальным, спросил, с чего журналисты это взяли, а затем сказал, что они ошиблись номером.

Центр "Досье" попросил Следственный комитет провести доследственную проверку в отношении агентства "Тень", но не получил ответа от СК.

Отравление Навального "Новичком"

Алексей Навальный 20 августа 2020 года почувствовал недомогание и потерял сознание в самолете рейса Томск-Москва. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и вкололи ему атропин. Спустя два дня находящегося в коме Навального удалось доставить в Берлин, где в клинике "Шарите" у него обнаружили признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. 

Международное расследование установило, что Навального отравили нервно паралитическим отравляющим веществом семейства "Новичок". После выхода из комы Навальный вместе с группой журналистов провели расследование и выяснили, что за политиком вплоть до отравления следили сотрудники ФСБ, которые находились в Томске и в день отравления. 

Навальный позвонил одному из членов этой группы Константину Кудрявцеву, представившись помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. По телефону участник группы фактически признался самому Навальному, сказав, что операция была хорошо спланирована, а выжил политик из-за слишком быстрой посадки самолета в Омске и оперативных действий бригады скорой помощи в аэропорту.

Навальный, закончив реабилитацию в Германии, вернулся в Россию в январе 2021 года, был задержан прямо в аэропорту и в итоге приговорен к реальному сроку в колонии. 

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