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Фото: Fotolia/Tom
ПолитикаГермания

Обыски в Германии: сырье для "Новичка" поставляли из ФРГ?

Александра Иванова
13 мин. назад

Компании Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve могли экспортировать в РФ субстанции, используемые, кроме прочего, для производства горчичного яда и "Новичка", считает прокуратура города Штаде.

https://www.dw.com/ru/obyski-na-nemeckih-predpriatiah-syre-dla-novicka-postavlali-iz-frg/a-62974507

Власти Германии подозревают немецкие компании Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve в том, что они могли на протяжении последних трех с половиной лет без соответствующего разрешения поставлять в Россию ядовитые субстанции и товары специального назначения для лабораторий. Ранним утром во вторник, 30 августа, в помещениях этих фирм - в поселке Лилиенталь в федеральной земле Нижняя Саксония и городе Констанце в земле Баден-Вюртемберг - прошли масштабные обыски в рамках расследования, которое ведет прокуратура города Штаде.

Следователи полагают, что среди ядовитых субстанций могли быть и химикалии, служащие основой для производства химического и биологического оружия - такого, как горчичный газ (иприт) и "Новичок", сообщают немецкие общественно-правовые медиакомпании NDR и WDR, а также газета Süddeutsche Zeitung. Судя по документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, эти субстанции могли экспортировать в мизерных объемах, в частности, на предприятие "Химмед" в Москве.

На сайте российской компании указывается, что она является "официальным дистрибьютором крупнейших мировых производителей реактивов и оборудования для лабораторий" и "активно сотрудничает со многими российскими и зарубежными партнерами в области поставок химических реактивов, фармацевтических субстанций, оборудования, расходных материалов". При этом название компании Riol Chemie GmbH в обнародованной на сайте выборке основных партнеров "Химмеда" не значится.

Компании из санкционного списка США

Между тем еще в марте 2022 года "Новая газета" опубликовала расследование, согласно которому "Химмед" является поставщиком материалов для спецлабораторий Минобороны РФ и ФСБ. Издание отмечает, что эта компания входит в список из 13 российских, швейцарских и немецких фирм, санкционированных США за "участие в поддержке российских программ по разработке оружия массового уничтожения".

Как указано на сайте немецкой новостной программы Tagesschau, Rio Chemie также находится в этом списке. При этом ЕС поддерживать санкционный список США не стал.

Одна из жертв отравлений
Одна из жертв отравлений "Новичком" - Алексей НавальныйФото: Daria Nawalny/privat/Instagram/dpa/picture alliance

Ряд химикалий, которые Riol Chemie могла поставлять российскому закупщику, - так называемые товары двойного назначения, то есть те, которые могут использоваться как для мирных, так и для военных целей. Кроме того, речь идет о поставках защитного оборудования, применяющегося при производстве био- и химического оружия. Экспорт такого оборудования из Германии подлежит строгому регулированию.

Как Россия пытается обойти санкции

По данным германских служб безопасности, на протяжении последних лет Россия активно предпринимала усилия по скрытой закупке на мировом рынке материалов и веществ, которые могут быть использованы в военных целях, однако являются для Москвы труднодоступными из-за западных санкций.

Так, в середине июля высший земельный суд Дрездена приговорил гражданина Германии - предпринимателя из округа Лейпциг - к трем годам и трем месяцам лишения свободы, посчитав доказанным, что в период с 2017 по 2020 годы тот в семи случаях экспортировал в Россию без лицензии лабораторное оборудование на сумму около миллиона евро. Согласно обвинительному заключению, мужчина делал это через подставную компанию, которой руководила российская спецслужба.

Намеренное введение таможни в заблуждение

Компания Riol Chemie оказала в фокусе внимания германской таможни в 2021 году во время одной из проверок. В прошлом против этой фирмы уже велось расследование в связи с подозрением в нарушении закона о регулировании внешнеэкономической деятельности.

После того как Riol Chemie попала в американский санкционный список, ряд ее бывших сотрудников зарегистрировали в городе Констанце еще одну компанию - R.R. Rhein Reserve. В настоящий момент прокуратура города Штаде проверяет, не использовалась ли эта фирма для осуществления незаконного экспорта в Россию.

По данным следствия, компания Riol Chemie, сотрудничая с фирмой по перевозкам из Бремена, намеренно вводила таможню в заблуждение, утверждая, что осуществляет вывоз лабораторного оборудования, экспорт которого подвержен ограничениям, вовсе не в Россию, а в Литву. Об этом говорит содержание телефонных разговоров сотрудников немецкой фирмы, прослушанных следователями.

Судя по всему, и руководители компаний Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve  имели связи с Россией. Из российского торгового регистра следует, в частности, что бывший управляющий компании Riol Chemie ранее был совладельцем дочернего предприятия "Химмеда". Ту же роль в свое время играл и нынешний директор этого немецкого предприятия. По мнению Федерального ведомства по охране конституции, управление немецкими компаниями по сути осуществлялось из России.

На данный момент компании Riol Chemie, R.R. Rhein Reserve и "Химмед" не прокомментировали выдвинутые против них обвинения.

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