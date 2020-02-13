В Лейпциге задержан подозреваемый в поставках товаров двойного назначения в РФ

Федеральная прокуратура Германии предписала задержать гражданина ФРГ Александера С. (Alexander S.) на основании ордера, выданного следственным судьей Федеральной судебной палаты Германии (Bundesgerichtshof) от 12 мая, в связи с возможным "экспортом товаров в Россию без необходимого разрешения", а также нарушением запрета на продажу и действий "на коммерческой основе и в интересах разведки иностранного государства". Об этом говорится в заявлении прокуратуры, обнародованном во вторник, 18 мая.
Как следует из документа, речь может идти о предполагаемом нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.
Операцию по заключению под стражу было предписано провести сотрудникам Управления по борьбе с контрабандой (Zollkriminalamt) в Лейпциге. Там были осуществлены обыски в жилых и служебных помещениях обвиняемого. Кроме того, обыски прошли в Лейпциге и Берлине у ряда лиц, не находящихся непосредственно под подозрением.
В документах могли указывать подставные фирмы
По данным следствия, Александера С. занимал пост управляющего директора торговой компании в Саксонии. Он поддерживал деловые отношения с компанией в России, чья закупочная деятельность регулируется, в частности, одной из российских спецслужб, полагают в прокуратуре. Название предприятия не разглашается.
"Эта компания выступала в качестве посредника, в частности, закупая высококачественное станочное оборудование и поставляя их оружейным предприятиям в России", - считают следователи.
Речь шла, в частности, о двух фактах экспорта в июне и июле 2019 года. В прокуратуре уверены, что при этом в документах указывали в виде конечных получателей подставные фирмы.
Решается вопрос о заключении под стражу
До конца дня следственному судье Федеральной судебной палаты Германии предстоит решить, выносить ли в отношении подозреваемого постановление об аресте и применять ли меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее, в феврале, Федеральная прокуратура Германии уже сообщала об обысках у Александера С. в Аугсбурге, а также в 12 помещениях, принадлежащих компании и гражданам, которые не проходили по делу как подозреваемые, в Баварии, Берлине и Саксонии. Прокуратура отмечала, что вопреки законам ЕС могли иметь место поставки оборудования, которое может использоваться для военных целей, и товаров двойного назначения.
С января 2016 года по январь 2018-го были осуществлены до семи поставок на общую сумму порядка 8 млн евро, указывали тогда в прокуратуре.
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Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина