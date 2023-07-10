Кулеба: Есть консенсус сократить путь Киева в НАТО

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса, чтобы убрать ПДПЧ с пути Украины к членству", - написал глава МИД Украины.

Достигнуто согласие по исключению плана действий по подготовке к членству (ПДПЧ) в НАТО из мер, которые должна выполнить Украина на пути вступления в Североатлантический альянс, утверждает в понедельник, 10 июля, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса, чтобы убрать ПДПЧ с пути Украины к членству", - написал Кулеба в Twitter.

"Приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", - отметил он. "Это также лучший момент для того, чтобы внести ясность в приглашение Украине стать членом альянса", - добавил украинский министр.

План действий по подготовке к членству в НАТО является практическим проявлением политики открытых дверей и предполагает конкретные шаги в пяти сферах - политических и экономических областях, оборонных аспектах, вопросах ресурсов, безопасности и права.

В НАТО пока не отреагировали на слова главы МИД Украины.

США могут предложить Украине защиту по образцу Израиля

Украина, не являясь членом альянса, с июня 2020 года имела особый статус сотрудничества с НАТО - партнера с расширенными возможностями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении Украины в ускоренном режиме подать заявку на вступление в НАТО 30 сентября 2022 года.

Саммит альянса в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что пока идет процесс интеграции в альянс, Вашингтон может помочь Киеву. "Соединенные Штаты были бы готовы обеспечить… безопасность наподобие той, которую мы обеспечиваем Израилю", - пояснил американский лидер в интервью телеканалу CNN.

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