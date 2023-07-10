Кристоф Хойсген: Украина должна стать членом НАТО

"Украина должна и станет членом НАТО - как только позволят условия", - уверен Кристоф Хойсген. Но на данном этапе о приеме не может быть и речи.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в преддверии саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе высказался за присоединение Украины к НАТО. Хойсген дал интервью Der General-Anzeiger Bonn и Die Rheinische Post, которые опубликовали выдержки беседы в понедельник, 10 июля.

"Украина должна и станет членом НАТО - как только позволят условия", - подчеркнул бывший многолетний советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angele Merkel) по внешнеполитическим вопросам. При этом о приеме Украины на данном этапе не может быть и речи, поскольку это втянуло бы альянс непосредственно в войну на фоне обязательства оказать Киеву помощь согласно статье 5 Североатлантического договора. "Однако саммит в Вильнюсе должен дать понять, что Украина принадлежит к семье НАТО. Мы должны использовать Совет НАТО-Украина для обсуждения условий полноправного членства Украины на более позднем этапе", - подчеркнул Хойсген.

О предоставлении Киву вооружений и F-16

По мнению главы конференции, Киеву следует предоставить все необходимые военные средства для самообороны, "иначе Украина прекратит свое существование". Членство Киева в НАТО - лучшая страховка "для огромных инвестиций, которые потребуются для восстановления" страны, добавил он. "Очень надеюсь, что запланированная поддержка истребителями F16 производства США будет оказана, чтобы Украина могла лучше защищаться от российской агрессии и в воздухе", - указал руководитель форума. "Германия, у которой нет истребителей F16, могла бы помочь с логистикой и обучением", - отметил он.

Кристоф Хойсген также добавил, что "после невероятной жестокости" со стороны российских военных и наемников частной военной кампании "Вагнер" больше не представляет себе возможности нейтралитета Украины. На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский "пытается попасть под защитный зонтик НАТО", констатировал собеседник изданий.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Хойсген: Нерешительность в поставках оружия приведет к тупику на поле боя

Ранее, в апреле, Кристоф Хойсген выражал уверенность, что нерешительность западных стран в вопросе военной поддержки Украины приведет к тупику на поле боя. "Нынешний уровень постепенной и нерешительной военной поддержки приведет только к патовой ситуации на поле боя", - предупреждал он.

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