Кремль выразил недовольство заявлением Турции о нелегитимности выборов в Крыму

Москва не приемлет заявления Анкары о нелегитимности выборов в Госдуму на территории аннексированного Крыма и рассчитывает на изменение позиции Турции со временем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции во вторник, 21 сентября.

"Мы не приемлем такие заявления, и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся, мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию", - цитирует Пескова агентство "Интерфакс".

При этом Песков отметил, что Турция - партнер России и наличие разногласий не является препятствием для развития "двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов".

Анкара называет выборы в Крыму нелегитимными

Накануне в МИД Турции заявили, что выборы в Крыму, прошедшие 17-19 сентября, не являются легитимными. В официальном заявлении ведомства сообщается, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и считает вхождение Крыма в состав РФ незаконным.

В первый день выборов Украина призвала мировое сообщество не признавать результаты выборов Госдумы России. Киев считает организацию и проведение голосования на выборах в аннексированном Крыму, а также в Донбассе грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, следует из официального заявления МИД Украины, опубликованного 17 сентября.

Обеспокоенность относительно выборов в Крыму выразил и Европейский Союз. Официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил 20 сентября на брифинге в Брюсселе, что Евросоюз "никогда не признает выборы в незаконно аннексированном Крыму, потому что Крым - это Украина".

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