 Украина призывает мир не признавать результаты выборов Госдумы РФ | Новости из Германии о России | DW | 17.09.2021

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Россия

Украина призывает мир не признавать результаты выборов Госдумы РФ

По мнению Киева, противоправное голосование избирателей на выборах Госдумы РФ в аннексированном Крыму и в Донбассе ставит делает эти выборы нелегитимными.

Избирательный участок по выборам в Госдуму РФ в аннексированном Крыму (Симферополь)

Избирательный участок по выборам в Госдуму РФ в аннексированном Крыму (Симферополь)

Украина в пятницу, 17 сентября, призвала мировое сообщество не признавать результаты выборов Госдумы России, стартовавших в этот день. "Мы призываем все страны и международные организации незамедлительно отреагировать на противоправные действия России и не признавать результаты этих выборов", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Украины в соцсети Twitter.

Киев считает организацию и проведение голосования на выборах Госдумы РФ в аннексированном Крыму, а также в Донбассе грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Это следует из официального заявления МИД Украины, опубликованного утром 17 сентября на сайте министерства.

Протест Украины против проведения выборов Госдумы РФ в Крыму

"МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Государственную Думу РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", - говорится в этом документе.

В Киеве подчеркивают, что проведение выборов Госдумы РФ в Крыму, Донецкой и Луганской областях грубо нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права и обязательства РФ по международным договорам, участниками которых являются Россия и Украина, и противоречит Уставу ООН.

По данным украинской стороны, на территории аннексированного Россией Крыма проживают почти 1,5 млн избирателей. Учет их голосов исказит результаты выборов в Госдуму РФ и поставит под сомнение их легитимность в целом, говорится в заявлении МИД Украины.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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