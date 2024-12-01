Кошта: Переговоры о приеме Украины в ЕС начнутся в 2025-м

Новый глава Евросовета пообещал Украине быстрый прогресс в переговорах о вступлении в Евросоюз. Он также объявил о выделении Киеву миллиардов евро за счет активов РФ.

Новый председатель Европейского совета Антониу Кошта пообещал Украине быстрый прогресс в процессе вступления в Евросоюз. Переговоры как минимум по двум направлениям начнутся уже в первой половине 2025 года, заявил Кошта в ходе визита нового руководства ЕС в Киев в воскресенье, 1 декабря. "Мы будем с вами и в дальнейшем, и это не просто слова. Мы продолжим оказывать гуманитарную, экономическую, военную и энергетическую помощь", - заявил Кошта в свой первый день на новом посту.

Примером постепенной политической и экономической интеграции Украины в ЕС, по словам Кошты, является введение доступного роуминга для украинских пользователей за рубежом.

Кошта пообещал помогать Киеву за счет замороженных активов РФ

Бывший глава правительства Португалии также пообещал до конца года выделить для поддержки украинского бюджета 4,2 миллиарда евро. В дополнение к этому с 2025 года ЕС будет предоставлять Киеву 1,5 миллиарда евро ежемесячно. "Эти средства мы получаем от использования замороженных российских активов, и они также могут быть использованы для военных целей", - сказал Кошта.

Новый председатель Евросовета также заверил украинцев в усилении давления Брюсселя на российскую экономику и продолжающейся работе над принятием 15-го пакета санкций против РФ. Цель дальнейшего санкционного давления на Москву - ослабить способность России вести войну против Украины, подчеркнул Кошта.

Зеленский: Украина не согласится на членство в НАТО без оккупированных территорий

На пресс-конференции по итогам встречи с руководством Евросоюза президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение его страны в НАТО необходимо ей для выживания в борьбе с российской агрессией.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина "никогда не пойдет" на отказ от оккупированных Россией территорий ради членства в НАТО. "Мы никогда юридически не признаем временно оккупированные территории российскими. Это исключительно наши земли", - объяснил глава государства.