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Лидеры ЕС прибыли в Киев в первые часы на новых должностях

Даниил Сотников
1 декабря 2024 г.

Новые глава Евросовета и глава внешнеполитической службы ЕС в первые же часы на этих должностях прибыли с визитом в Киев.

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Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и новый председатель Европейского совета Антониу Кошта на вокзале в Киеве 1 декабря 2024 года
Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и новый председатель Европейского совета Антониу Кошта (слева направо в центре) начали свой первый рабочий день в КиевеФото: Ansgar Haase/dpa/picture alliance

Глава Европейского совета Антониу Кошта и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыли с визитом в Киев в воскресенье, 1 декабря - в свой первый рабочий день на новых должностях.

Символический визит начался через несколько часов после вступления политиков в должность. Они планируют встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверить его в поддержке перед лицом российского вторжения, пишет dpa. Также, по данным DW, ожидаются встречи с другими членами украинского правительства, парламента и представителями гражданского общества.

Антониу Кошта: Мы будем поддерживаем и будем поддерживать Украину

"Мы прибыли, чтобы послать четкий сигнал: мы поддерживаем Украину и будем продолжать полностью поддерживать Украину", - заявил в начале визита Антониу Кошта.

Кая Каллас отметила в разговоре с dpa, что на фоне неопределенности с американской поддержкой Киева после возвращения в Белый дом Дональда Трампа Украине "крайне важно, чтобы Европа показала, что она на ее стороне".

Кая Каллас: Гарантия безопасности Украины - вступление в НАТО

"Конечно, все хотят мира и покоя и никаких летающих бомб. Но мы должны поддержать Украину, чтобы она имела сильные позиции. Чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров. Я думаю, что это очень, очень важно", - сказала Каллас.

Самой надежной гарантией безопасности Украины после прекращения огня Каллас назвала членство в НАТО. "Если Украина решит где-то провести границу, вопрос в том, как мы можем обеспечить мир, чтобы Путин не двинулся дальше и не принял дополнительных мер", - пояснила она. В поездке в Киев Каллас и Кошту сопровождает новый комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, отвечающая в том числе за интеграцию Украины в ЕС.

Новое руководство Европейского Союза

Руководство Евросоюза было обновлено после общеевропейских выборов в Европарламент, прошедших летом 2024 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) была выдвинута на повторный срок, что стало первым подобным случаем в истории ЕС.

Бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас заняла пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив на нем Жозеппа Борреля. Новым председателем Евросовета вместо Шарля Мишеля стал бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

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