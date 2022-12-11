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Приводнение капсулы "Ориона" в Тихом океане
Приводнение капсулы "Ориона" в Тихом океанеФото: Jose Romero/NASA/AFP
НаукаСША

Космический корабль "Орион" приводнился в Тихом океане

Жан Рофе
47 мин. назад

В рамках миссии "Артемида-1" космический корабль NASA без астронавтов совершил два сближения с Луной, а также вышел на дальнюю ретроградную окололунную орбиту.

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Американский космический корабль "Орион" (Orion) без астронавтов на борту в воскресенье, 11 декабря, успешно завершил испытательный полет к Луне в рамках миссии "Артемида-1" (Artemis 1). Спускаемая капсула корабля приводнилась в 09.40 по времени западного побережья США (в 20.40 мск) в Тихом океане у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск корабля сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS) был осуществлен 16 ноября с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, после того как несколько раз откладывался из-за технических неполадок и плохой погоды.

В ходе миссии, которая продолжалась более 25 дней, "Орион" дважды - 21 ноября и 5 декабря совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км. Кроме того, он провел шесть дней на дальней ретроградной окололунной орбите. На тот момент расстояние до поверхности Луны составляло порядка 85 тысяч км. Нахождение на этой орбите позволило оценить возможности корабля и протестировать его системы на большом расстоянии от Земли.

США намерены вновь высадить астронавтов на Луне

Цель лунной программы "Артемида" - возвращение астронавтов на Луну спустя полвека после прошлой миссии под названием "Аполлон" (Apollo), а также строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

В 2024 году NASA планирует отправить к Луне четырех астронавтов в рамках миссии "Артемида-2". Пилотируемый корабль должен будет облететь спутник Земли, после чего приводнится в Тихом океане. В рамках миссии "Артемида-3", намеченной на 2025 год, американские астронавты должны будут вновь высадиться на поверхность Луны.

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