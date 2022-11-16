НАСА запустило на Луну корабль "Орион"

Космический корабль без астронавтов отправился на Луну вместе со сверхтяжелой ракетой-носителем SLS. Это часть миссии "Артемида-1".

Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion в среду, 16 ноября, стартовала к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Об этом сообщило в Twitter Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Орион" отправился к спутнику Земли с площадки Космического центра имени Кеннеди на мысе Кавернал во Флориде. Корабль в беспилотном режиме должен облететь вокруг Луны.

Запуск "Ориона" изначально намечался в августе, но его трижды откладывали - сначала из-за утечек топлива и технических неисправностей, затем из-за урагана "Иэн".

NASA провела в YouTube пятичасовую трансляцию запуска.

Лунная миссия NASA

Программа Artemis предполагает строительство окололунной станции и подготовку к возможной будущей колонизации спутника Земли. Если запуск "Ориона" пройдет успешно, в 2024 году NASA отправит в космос миссию Artemis 2 с участием четырех астронавтов, которые облетят вокруг Луны. В 2025 году, в рамках миссии Artemis 3, астронавты должны будут высадиться на поверхность спутника Земли.

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