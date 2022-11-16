  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Золотисто-белая ракета с красным логотипом NASA на фоне закатного неба с темными фиолетовыми облаками.
Лунная сверхтяжелая ракета SLS в Космическом центре Кеннеди в штате Флорида, 27 июня 2022 годаФото: Joe Skipper/REUTERS
НаукаСША

НАСА запустило на Луну корабль "Орион"

Анна Мельникова
18 мин. назад

Космический корабль без астронавтов отправился на Луну вместе со сверхтяжелой ракетой-носителем SLS. Это часть миссии "Артемида-1".

https://p.dw.com/p/4JbBQ

Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion в среду, 16 ноября, стартовала к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Об этом сообщило в Twitter Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Орион" отправился к спутнику Земли с площадки Космического центра имени Кеннеди на мысе Кавернал во Флориде. Корабль в беспилотном режиме должен облететь вокруг Луны.

Запуск "Ориона" изначально намечался в августе, но его трижды откладывали - сначала из-за утечек топлива и технических неисправностей, затем из-за урагана "Иэн".

NASA провела в YouTube пятичасовую трансляцию запуска.

Лунная миссия NASA

Программа Artemis предполагает строительство окололунной станции и подготовку к возможной будущей колонизации спутника Земли. Если запуск "Ориона" пройдет успешно, в 2024 году NASA отправит в космос миссию Artemis 2 с участием четырех астронавтов, которые облетят вокруг Луны. В 2025 году, в рамках миссии Artemis 3, астронавты должны будут высадиться на поверхность спутника Земли.

Смотрите также:

SpaceX отправит туристов к Луне

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Байконуру 65 лет. Немецкий астронавт Томас Райтер, в 1995 году стартовавший с космодрома в Казахстане на станцию "Мир", поделился воспоминаниями о миссии и объяснил значение Байконура для европейской космонавтики.
История2 июня 2020 г.03:43 мин.
external

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе" (01.10.2018)

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе" (01.10.2018)

Также в программе: "война ленточек" в Испании. Опасная жизнь сатирика в Берлине. "Тюрьма для животных" в Нидерландах. Как супружеская пара борется с коррупцией и полицией в Боснии и Герцеговине.
Политика1 октября 2018 г.26:30 мин.
Запуск миссии Artemis I к Луне запланирован на 14 ноября

Лунная программа NASA: станет ли миссия Artemis I первым шагом к колонизации планет

Лунная программа NASA: станет ли миссия Artemis I первым шагом к колонизации планет

Смогут ли люди высадиться на поверхность Луны спустя 50 лет после завершения программы "Аполлон" - и какую роль спутник Земли может сыграть при освоении Марса?
Наука31 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Йенс Столтенберг

Столтенберг: Взрыв в Польше, вероятно, не был атакой РФ

Политика29 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Женщина держит в руках плакат с надписью "На Окрестина пытки и смерть", на котором красные пятна

Польский адвокат: Я хочу довести дела до приговора Лукашенко

Польский адвокат: Я хочу довести дела до приговора Лукашенко

Правосудие и закон11 ч. назад
Франкфуртский аэропорт

Россияне-уклонисты: истории тех, кто добрался до Германии

Россияне-уклонисты: истории тех, кто добрался до Германии

Конфликты22 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ЕС изолирует Россию. Обстрелы Киева и регионов. DW Шоу

ЕС изолирует Россию. Обстрелы Киева и регионов. DW Шоу

Конфликты23 ч. назад60:39 мин.
"Президент России Владимир Путин" лежит на диване и говорит: "Отмените большую пресс-конференцию... Нет вдохновения".

Путин может отменить пресс-конференцию. Что случилось?

Путин может отменить пресс-конференцию. Что случилось?

Политика23 ч. назад
Пожарный на месте катастрофы MH17 в Донбассе, 17 июля 2014 года

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

Правосудие и закон11 ч. назад
Ukraine Kieg mit Russland Raketen auf Kiew

Обстрелы Киева и девяти областей: события 265-го дня войны

Обстрелы Киева и девяти областей: события 265-го дня войны

Конфликты18 ч. назад
На главную страницу