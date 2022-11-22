  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
На снимке NASA виден корабль "Орион", пролетающий вблизи Луны
Слева направо: корабль NASA, Земля вдали, Луна вблизиФото: Nasa TV/dpa/picture alliance
ТехнологииСША

Космический корабль NASA приблизился к Луне

Александр Дельфинов
1 ч. назад

В рамках миссии "Артемида-1" корабль "Орион" в беспилотном режиме впервые пролетел на расстоянии около 130 км от спутника Земли, сообщили в американском космическом агентстве.

https://p.dw.com/p/4JqdP

Американский космический корабль "Орион" (Orion) без астронавтов на борту в понедельник, 21 ноября, пролетел на расстоянии около 130 км от Луны, впервые приблизившись к ней в рамках миссии "Артемида-1" (Artemis 1), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Старт ракеты-носителя Space Launch System (SLS), которая вывела корабль в околоземное пространство, состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 16 ноября после того, как несколько раз откладывался из-за технических неполадок и плохой погоды. Путь к Луне продолжался около недели, теперь "Орион" должен провести в полете еще около трех недель, после чего запланировано его возвращение на Землю.

США намерены вновь высадиться на Луне

Лунная программа "Артемида-1" была впервые представлена общественности в 2020 году. Ее цель - возвращение астронавтов на Луну спустя полвека после прошлой миссии под названием "Аполлон" (Apollo), а также строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

В 2024 году NASA планирует отправить к Луне четырех астронавтов в рамках миссии "Артемида-2". Пилотируемый корабль должен будет облететь спутник Земли, после чего приводнится в Тихом океане. В рамках миссии "Артемида-3", намеченной на 2025 год, американские астронавты должны будут вновь высадиться на поверхность Луны.

Смотрите также:

Самый необычный космодром в Европе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Запуск миссии Artemis I к Луне запланирован на 14 ноября

Лунная программа NASA: станет ли миссия Artemis I первым шагом к колонизации планет

Лунная программа NASA: станет ли миссия Artemis I первым шагом к колонизации планет

Смогут ли люди высадиться на поверхность Луны спустя 50 лет после завершения программы "Аполлон" - и какую роль спутник Земли может сыграть при освоении Марса?
Наука31 октября 2022 г.
Европейская система спутниковой навигации Galileo

Директор ESA: Космонавтика преодолевает земные конфликты

Директор ESA: Космонавтика преодолевает земные конфликты

Несмотря на политические разногласия между ЕС и Россией, сотрудничество в космосе продолжается. Впереди - Луна и Марс, рассказал DW Йоханн-Дитрих Вёрнер.
Наука27 января 2018 г.
Юрий Гагарин перед стартом, 12 апрель 1961 года

Экс-глава ESA о полете Гагарина и американском билете в космос для Европы

Экс-глава ESA о полете Гагарина и американском билете в космос для Европы

В дни 60-летия полета Юрия Гагарина DW расспросила экс-гендиректора Европейского космического агентства Йоханна-Дитриха Вёрнера о пилотируемой космонавтике и рисках полетов на Луну и Марс.
Политика11 апреля 2021 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский: Свободе украинского народа - более тысячи лет

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - новый глава Twitter Илон Маск показывает на "бывшего президента США Дональда Трампа", на которого, как большая надувная игрушка, надета эмблема соцсети синяя птица, и говорит: "Я вернул его в Твиттер".

Спасет ли Twitter "возвращение" Трампа?

Спасет ли Twitter "возвращение" Трампа?

Экономика и бизнес12 ч. назад
Касым-Жомарт Токаев переизбран на пост президента Казахстана

Токаев укрепляет легитимность: мнения о выборах в Казахстане

Токаев укрепляет легитимность: мнения о выборах в Казахстане

Политика10 ч. назад
Пленарное заседание COP27

Что нужно знать о завершившемся климатическом саммите СOP27

Что нужно знать о завершившемся климатическом саммите СOP27

Природа и окружающая среда11 ч. назад
Президент Казахстана Токаев на избирательном участке, 20 ноября 2022 года

Токаев остался президентом Казахстана. Ждать ли реформ?

Токаев остался президентом Казахстана. Ждать ли реформ?

Политика12 ч. назад
Касым-Жомарт Токаев

Президент Токаев: реформатор или лишь наследник Назарбаева?

Президент Токаев: реформатор или лишь наследник Назарбаева?

Политика21 ноября 2022 г.
Вид на Запорожскую АЭС (фото из архива)

День 270-й войны: Запорожская АЭС вновь обстреляна

День 270-й войны: Запорожская АЭС вновь обстреляна

Конфликты20 ноября 2022 г.
На главную страницу