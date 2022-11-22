Космический корабль NASA приблизился к Луне

В рамках миссии "Артемида-1" корабль "Орион" в беспилотном режиме впервые пролетел на расстоянии около 130 км от спутника Земли, сообщили в американском космическом агентстве.

Американский космический корабль "Орион" (Orion) без астронавтов на борту в понедельник, 21 ноября, пролетел на расстоянии около 130 км от Луны, впервые приблизившись к ней в рамках миссии "Артемида-1" (Artemis 1), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Старт ракеты-носителя Space Launch System (SLS), которая вывела корабль в околоземное пространство, состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 16 ноября после того, как несколько раз откладывался из-за технических неполадок и плохой погоды. Путь к Луне продолжался около недели, теперь "Орион" должен провести в полете еще около трех недель, после чего запланировано его возвращение на Землю.

США намерены вновь высадиться на Луне

Лунная программа "Артемида-1" была впервые представлена общественности в 2020 году. Ее цель - возвращение астронавтов на Луну спустя полвека после прошлой миссии под названием "Аполлон" (Apollo), а также строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

В 2024 году NASA планирует отправить к Луне четырех астронавтов в рамках миссии "Артемида-2". Пилотируемый корабль должен будет облететь спутник Земли, после чего приводнится в Тихом океане. В рамках миссии "Артемида-3", намеченной на 2025 год, американские астронавты должны будут вновь высадиться на поверхность Луны.

Смотрите также: