Коронавирус: ФРГ вносит США в число стран с высоким риском

Германия с 15 августа внесет США в число стран с повышенным риском инфицирования коронавирусом. Об этом в субботу, 14 августа, сообщило агентство dpa.
Таким образом лицам, которые будут въезжать в ФРГ из Соединенных Штатов, предстоит провести от пяти (при наличии отрицательных результатов теста) до десяти дней в карантине, если они не имеют подтверждения о полной вакцинации или о том, что переболели COVID-19.
Кроме того, Берлин вносит в указанный список стран Израиль, Кению, Черногорию и Вьетнам. Португалия же - за исключением популярных у туристов региона Алгарви на юге страны и Лиссабона - из этого перечня исключается, уточнили в Институте имени Роберта Коха (RKI).
Среднее число смертей практически удвоилось за две недели
Критериями для включения в данный реестр является не только прирост инфицированных, но и скорость распространения вируса, нагрузка на систему здравоохранения, а также - для ряда стран - отсутствие данных о ситуации с пандемией.
Среднее за семь дней число умерших с COVID-19 13 августа достигло в США 645, практически удвоившись за две недели. Это - самый высокий показатель с мая - на фоне активного распространения "дельта"-варианта.
Ежедневное число новых заражений выросло примерно на 66 проц за тот же период и вернулось на уровень, который в последний раз наблюдался в начале февраля. Средний ежедневный показатель за неделю превысил 128 тыс., согласно данным Университета Джона Хопкинса и агентства Bloomberg.
Наиболее интенсивно вирус распространяется на юге
По подсчетам сайта группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в США инфицированы 37 365 716 человек, с диагнозом COVID-19 умерли 637 170 человек.
Наиболее быстро коронавирус распространяется в южных штатах, включая Арканзас, Флориду, Луизиану, Миссисипи и Техас, где отделения интенсивной терапии работают на предельных мощностях.
Рекордное число госпитализированных детей
Тем временем число детей, госпитализированных с COVID-19 в Соединенных Штатах достигло рекордно высокого уровня - чуть более чем 1900 на 14 августа, - что эксперты также связывают с мутацией "дельта".
МВБ предупредило о росте угрозы терактов
На этом фоне министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило новый бюллетень, в котором предупредило, что террористы могут воспринять повторное введение в США ряда ограничений из-за пандемии как повод для совершения нападений.
МВБ предупредило и о риске "целенаправленного насилия" в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, а также в дни религиозных праздников.
Как ранее сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), менее 0,01 процента привитых от COVID-19 жителей США попали в больницу или умерли в результате инфицирования коронавирусом.
Ко 2 августа в стране были полностью вакцинированы более 164 млн человек, при этом среди них было зафиксировано лишь 1507 летальных исходов (менее 0,001 проц) от последствий COVID-19, и лишь 7 101 человек (менее 0,005 проц) был госпитализирован с этим диагнозом.
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Автор: Андрей Гурков