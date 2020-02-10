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Бухта в провинции Краби на юге Таиланда
Фото: Fokke Baarssen/Zoonar/picture alliance

Королевство Таиланд

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Государство в Юго-Восточной Азии. Столица - Бангкок. Численность населения - около 71 млн человек.

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Контекст

Софья Сапега на суде

После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд

После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд

Подробности об освобождении россиянки Софьи Сапеги в Беларуси DW рассказал один из ее адвокатов Антон Гашинский.
Общество15 июня 2023 г.
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, декабрь 2020 года

К скандалу вокруг короля Таиланда подключилась налоговая ФРГ

К скандалу вокруг короля Таиланда подключилась налоговая ФРГ

Маха Вачиралонгкорн - противоречивая фигура в Таиланде. А теперь споры начались и в ФРГ, где он проводит много времени.
Политика18 февраля 2022 г.
Тренировка бойцов Каренского Национального союза (KNU)

В Мьянме ужесточаются бои хунты с ее противниками

В Мьянме ужесточаются бои хунты с ее противниками

Ведутся бои между военными и их противниками на границах Мьянмы с Таиландом и Индией и на северо-востоке страны.
Политика27 апреля 2021 г.
Thailand Erneut Massenproteste in bangkog

Многотысячные протесты в Таиланде продолжаются третий день

Многотысячные протесты в Таиланде продолжаются третий день

На улицы Бангкока, по некоторым данным, вышло более 23 тысяч человек.
Политика17 октября 2020 г.
Акция протеста в Бангкоке 14 октября

В Бангкоке ограничивают собрания на фоне акций протеста

В Бангкоке ограничивают собрания на фоне акций протеста

Власти Таиланда уполномочены конфисковывать устройства связи и оружие, полиция грозит задержаниями.
Политика15 октября 2020 г.
Пхукет

В Таиланде погибли двое детей из России

В Таиланде погибли двое детей из России

У острова Пхукет столкнулись два катера. Более 20 российских туристов получили травмы, еще двое скончались.
Политика10 февраля 2020 г.
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