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Фото: Fokke Baarssen/Zoonar/picture alliance
Королевство Таиланд
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Государство в Юго-Восточной Азии. Столица - Бангкок. Численность населения - около 71 млн человек.
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Контекст
После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд
После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд
Подробности об освобождении россиянки Софьи Сапеги в Беларуси DW рассказал один из ее адвокатов Антон Гашинский.
Общество
15.06.2023
15 июня 2023 г.
К скандалу вокруг короля Таиланда подключилась налоговая ФРГ
К скандалу вокруг короля Таиланда подключилась налоговая ФРГ
Маха Вачиралонгкорн - противоречивая фигура в Таиланде. А теперь споры начались и в ФРГ, где он проводит много времени.
Политика
18.02.2022
18 февраля 2022 г.
В Мьянме ужесточаются бои хунты с ее противниками
В Мьянме ужесточаются бои хунты с ее противниками
Ведутся бои между военными и их противниками на границах Мьянмы с Таиландом и Индией и на северо-востоке страны.
Политика
27.04.2021
27 апреля 2021 г.
Многотысячные протесты в Таиланде продолжаются третий день
Многотысячные протесты в Таиланде продолжаются третий день
На улицы Бангкока, по некоторым данным, вышло более 23 тысяч человек.
Политика
17.10.2020
17 октября 2020 г.
В Бангкоке ограничивают собрания на фоне акций протеста
В Бангкоке ограничивают собрания на фоне акций протеста
Власти Таиланда уполномочены конфисковывать устройства связи и оружие, полиция грозит задержаниями.
Политика
15.10.2020
15 октября 2020 г.
В Таиланде погибли двое детей из России
В Таиланде погибли двое детей из России
У острова Пхукет столкнулись два катера. Более 20 российских туристов получили травмы, еще двое скончались.
Политика
10.02.2020
10 февраля 2020 г.
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