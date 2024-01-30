Расследование DW: Торговля людьми и кибермошенники в Азии

Преступники заманивают в Юго-Восточную Азию тысячи людей, заставляя потом заниматься кибермошенничеством. Журналисты DW побывали на границе Таиланда и Мьянмы в поисках тех, кто за этим стоит.

В труднодоступных районах Юго-Восточной Азии, частно не подконтрольных властям, расцвели сотни центров глобального кибермошенничества. Работают в них жертвы торговли людьми, поверившие обещаниям получить высокооплачиваемую работу, но в итоге оказавшиеся запертыми на закрытых охраняемых территориях.

Они вынуждены под страхом наказания выманивать через интернет у людей со всего мира деньги, которые поступают - часто под видом инвестиций в криптовалюту - на счета, контролируемые преступниками. Расследование журналистов DW.

Жертвы организованной преступности

Теперь все должно произойти быстро. Группа людей ждет машины на обочине дороги. В любой момент может появиться кто-то из охранников. Сотрудник гуманитарной организации Джуда Тана быстро подъезжает на внедорожнике, и люди запрыгивают в него. "Наконец-то мое сердце снова бьется так как нужно", - с облегчением выдыхает Лукас, обессиленно падая на заднее сиденье машины. Лукас, коренастый мужчина из Западной Африки, и другие его товарищи по несчастью год находились в руках торговцев людьми, будучи вынужденными работать в центре кибермошенничества на границе Мьянмы и Таиланда.

В Юго-Восточной Азии в таких тайных местах оказываются тысячи людей, где их заставляют выманивать деньги через Сеть у ничего не подозревающих жителей Европы, США и Китая. При этом подневольные кибермошенники, которые обманывают людей по всему миру, сами являются жертвами организованной преступности. Команда журналистов-расследователей DW побеседовала со свидетелями, изучила видеозаписи и проанализировала различные доказательства, чтобы задокументировать сложную систему мошенничества, торговли людьми и киберпреступности.

Торговля людьми

Аарон, который сейчас сидит рядом с Лукасом во внедорожнике, родом из Южной Африки. Вскоре после окончания учебы он был принят на работу в IT-компанию, базирующуюся в Таиланде. "Я всегда мечтал работать за границей", - позже расскажет он. Аарон до сих пор очень расстроен, ему то и дело приходится делать длительные паузы во время разговора.

В аэропорту Бангкока Фото: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

Предполагаемый работодатель выслал южноафриканцу билет на самолет до Бангкока и встретил в аэропорту: "Он посадил меня и еще двух человек в машину и должен был отвезти в отель".

Но туда Арон и его спутники так и не попали - их повезли на север, к реке Моэй, по которой проходит часть границы Таиланда и Мьянмы. Они пересекли реку на лодке и добрались до поселения на другом берегу, окруженного высокими стенами и колючей проволокой - центра интернет-мошенничества и торговли людьми KK Park.

KK Park - печально известный центр кибермошенничества в Мьянме

KK Park расположен на юго-востоке Мьянмы в национальном округе Карен - штате, в котором повстанцы-карены уже несколько десятилетий борются за свою независимость. Регион, часть которого контролируется мьянманскими властями, а часть - каренскими вооруженными подразделениями, - как нельзя лучше подходит для преступной деятельности.

KK Park - один из как минимум 10 подобных центров интернет-мошенничества в штате Карен. То, что происходит за его стенами, обычно скрыто от глаз. Спутниковые снимки показывают, что первые здания в KK Park были построены в 2020 году, и с тех пор территория комплекса выросла в четыре раза.

Бойцы погранвойск бирманских вооруженных сил в штате Карен, август 2019 года Фото: Ko Nitar

Журналисты DW смогли увидеть эксклюзивные кадры и снимки, сделанные внутри KK Park, и поговорили с несколькими жертвами, которые удерживались там против их воли и вынуждены были заниматься кибермошенничеством.

По их словам, тысячи человек, в основном из Азии и Африки, живут и работают в KK Park. Вооруженные солдаты охраняют входы на его территорию, повсюду установлены камеры наблюдения. Бывшие жертвы торговли людьми опознали для DW нашивки и эмблемы на форме охранников. Они оказались знаками различия погранвойск мьянманских вооруженных сил, солдаты которых, по всей видимости, находятся в KK Park и охраняют его.

Подневольный труд и пытки

Попав на территорию комплекса, Аарон, Лукас и остальные получили инструкции о том, как обманывать людей, общаясь с ними в интернете. В выданных им документах подробно объяснялось, как завоевать доверие собеседника и использовать слабости потенциальных жертв. Например: "Будьте смешным в разговоре. Клиенты должны влюбиться в вас настолько, чтобы забыть обо всем". Или совсем простой совет: "Установите доверие".

Аарону и его коллегам выдавались еженедельные задания: определенная сумма денег, которую они должны собрать, обманывая собеседников, или количество новых клиентов, с которыми нужно установить контакт. В случае невыполнения поставленных задач следовало наказание. "Если к обеду у вас не было нового клиента, вы не получали еду. Если кто-то видел, что вы не ответили клиенту, вас били или заставляли стоять несколько часов", - вспоминает Лукас. - Мы должны были работать по 17 часов в день. Никаких жалоб, праздников, перерывов".

Спутниковый снимок центра кибермошенничества KK Park, 17 января 2024 года Фото: Maxar Technologies provided by European Space Imaging

Видеозаписи и рассказы других бывших узников KK Park подтверждают, что они подвергались систематическим психологическим и физическим пыткам. Людей в центр кибермошенничества обманом зазывают и привозят со всего мира. Но сам комплекс, по словам работавших там лиц, контролируется людьми, которые говорят на китайском языке. Несколько источников единодушно подтвердили это DW, рассказав, что надзиратели отслеживают время работы жертв торговли людьми и регулярно осматривают их комнаты.

"Разделывание свиней" в интернете

Узники KK Park должны были в процессе разговора убедить своих "клиентов", как их называют внутри комплекса, вложить деньги в криптовалюты. Жертвы аферы думали, что выгодно инвестируют свои сбережения, на самом же деле их деньги поступали на счет, контролируемый мошенниками. Как только туда приходила достаточная сумма, все деньги преступниками снимались и исчезали. Такая форма онлайн-мошенничества называется "разделывание свиней" (Pig-Butchering) - мошенник откармливает жертву, а затем ведет ее на бойню.

По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, в Юго-Восточной Азии на интернет-мошенничестве делается больше денег, чем на наркоторговле - один только KK Park выманивает несколько миллионов долларов в месяц.

Журналистам-расследователям DW удалось отследить движение денег одной из жертв онлайн-мошенничества. Через несколько обходных путей они в итоге оказались в кошельке - так в мире криптовалют называют цифровые счета - китайского бизнесмена. Оттуда след ведет к сети китайских триад - организованных преступных сообществ.

Ван И Ченг, так зовут этого бизнесмена, на момент переводов ему денег был зампредседателя Китайско-таиландской торговой ассоциации. Она делит здание с китайским культурным центром, который имеет отсылку к "Хунмэню", тайному союзу эпохи китайских императоров.

Ван Куок-кой, больше известный под прозвищем "Сломанный зуб", считается одним из самых влиятельных китайских боссов криминального мира Фото: AFP/dpa/picture-alliance

Сегодня многие из подобных ассоциаций тесно связаны с триадами - китайской разновидностью мафии. Ее главная фигура - Ван Куок-кой, больше известный под прозвищем "Сломанный зуб". СМИ называли Вана руководителем триады "14К" и одним из самых влиятельных китайских боссов криминального мира.

Американские власти считают "14К" крупнейшей китайской преступной организацией в мире, которая занимается незаконным оборотом наркотиков, азартными играми, торговлей людьми и рэкетом. Минфин США в декабре 2020 года ввел санкции против Ван Куок-коя.

Выбор узников: побег или перепродажа

Шанс вырваться на свободу у Лукаса появился, когда боссы KK Park решили его продать. Лукас и несколько других жертв торговли людьми отказались продолжать работать, после того как у них несколько раз задерживали зарплату. Им велели собрать вещи: "Я слышал, как они сказали, что собираются продать нас другой организации".

На это Лукас и его коллеги отреагировали быстро - им удалось связаться с Джудой Таной, который известен в приграничном регионе как организатор побегов из центров кибермошенничества. Так Аарон и Лукас оказались на заднем сиденье внедорожника Таны, и кошмар для них закончился. Через несколько недель они смогли вернуться домой.

Имена жертв изменены.

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