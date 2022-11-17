Военная хунта в Мьянме амнистировала почти 6000 заключенных, включая бывшего посла Великобритании Вики Боуман, а также лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи,которая два года назад была свергнута с должности де-факто главы правительства страны (государственного советника). Об этом в четверг, 17 ноября, сообщило агентство KNA. Всего под амнистию подпали 5098 мужчин и 676 женщин.

В числе других освобожденных - муж Боуман, художник Хтейн Лин, и три иностранца: японский журналист и режиссер-документалист Тору Кубота, австралийский экономист Шон Тернелл (бывший советник Аун Сан Су Чжи) и американский ботаник Чжо Хтай Оо. В военной хунте сообщили, что три бывших министра из свергнутого правительства Су Чжи тоже выйдут на свободу.

Экс-глава МИД Таиланда: Это - уловка

Бывший министр иностранных дел Таиланда Касит Пиромья, член правления организации "Парламентарии ASEAN за права человека" (ASEAN Parliamentarians for Human Rights), предупредил: "Это игра, которую генералы Мьянмы ведут уже очень давно; никто не должен попадаться на эту уловку". В разгар непрекращающихся злодеяний они время от времени делают мнимый жест доброй воли, "чтобы уменьшить международное давление и получить легитимность". Эти уступки "незначительны по сравнению с преступлениями, которые они совершают каждый день". Более 13 000 политических заключенных все еще находятся в тюрьмах.

В Мьянме в феврале 2021 года произошел военный переворот. Генералы обосновали путч предполагаемыми нарушениями на выборах 2020 года, в результате которых партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию" победила с большим преимуществом. Доказательств этих нарушений военные так и не представили.

Правозащитники заявляют, что Су Чжи стала жертвой показательного процесса. По мнению экспертов, военная хунта намерена навсегда заставить замолчать политика, которая в прошлом уже провела много лет под домашним арестом. В июне 2022 года Су Чжи была переведена из-под домашнего ареста в одиночную тюремную камеру в столице страны Нейпьидо.

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