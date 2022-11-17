  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Аун Сан Су Чжи
Аун Сан Су ЧжиФото: Ann Wang/REUTERS
ПолитикаМьянма

Военная хунта в Мьянме амнистировала почти 6000 заключенных

Екатерина Венкина
26 мин. назад

Среди амнистированных - экс-посол Великобритании Вики Боуман, а также лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

https://p.dw.com/p/4JeWI

Военная хунта в Мьянме амнистировала почти 6000 заключенных, включая бывшего посла Великобритании Вики Боуман, а также лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи,которая два года назад была свергнута с должности де-факто главы правительства страны (государственного советника). Об этом в четверг, 17 ноября, сообщило агентство KNA. Всего под амнистию подпали 5098 мужчин и 676 женщин.

В числе других освобожденных - муж Боуман, художник Хтейн Лин, и три иностранца: японский журналист и режиссер-документалист Тору Кубота, австралийский экономист Шон Тернелл (бывший советник Аун Сан Су Чжи) и американский ботаник Чжо Хтай Оо. В военной хунте сообщили, что три бывших министра из свергнутого правительства Су Чжи тоже выйдут на свободу.

Экс-глава МИД Таиланда: Это - уловка

Бывший министр иностранных дел Таиланда Касит Пиромья, член правления организации "Парламентарии ASEAN за права человека" (ASEAN Parliamentarians for Human Rights), предупредил: "Это игра, которую генералы Мьянмы ведут уже очень давно; никто не должен попадаться на эту уловку". В разгар непрекращающихся злодеяний они время от времени делают мнимый жест доброй воли, "чтобы уменьшить международное давление и получить легитимность". Эти уступки "незначительны по сравнению с преступлениями, которые они совершают каждый день". Более 13 000 политических заключенных все еще находятся в тюрьмах.

В Мьянме в феврале 2021 года произошел военный переворот. Генералы обосновали путч предполагаемыми нарушениями на выборах 2020 года, в результате которых партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию" победила с большим преимуществом. Доказательств этих нарушений военные так и не представили. 

Правозащитники заявляют, что Су Чжи стала жертвой показательного процесса. По мнению экспертов, военная хунта намерена навсегда заставить замолчать политика, которая в прошлом уже провела много лет под домашним арестом. В июне 2022 года Су Чжи была переведена из-под домашнего ареста в одиночную тюремную камеру в столице страны Нейпьидо.

Смотрите также:

Лидер оппозиции Мьянмы согласилась принять присягу

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Демократическая оппозиция проходит в парламент Мьянмы

Демократическая оппозиция проходит в парламент Мьянмы

По предварительным данным, победу на довыборах в парламент Мьянмы одержала оппозиционная Национальная лига за демократию во главе с Аунг Сан Су Чжи. Официальные результаты голосования объявят в течение недели.
2 апреля 2012 г.01:49 мин.
external

Рабы моды: как модные бренды экономят на производстве

Рабы моды: как модные бренды экономят на производстве

Вслед за Бангладеш модная индустрия облюбовала Мьянму. Детский труд и копеечные зарплаты дарят модникам недорогие и качественные вещи. А вы готовы отказаться от одежды, произведенной с использованием детского труда?
Политика18 апреля 2017 г.01:42 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

После ракетного обстрела

Российские ракетные удары повредили объекты "Укргаздобычи"

Конфликты41 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Женщина с украинским флагом на плечах обнимает украинского солдата

Журналистов наказали за съемки в Херсоне. Скандал?

Журналистов наказали за съемки в Херсоне. Скандал?

СМИ24 ч. назад
Работник действующего завода Infineon в Дрездене демонстрирует кремниевую пластину для чипов

Бывшая ГДР становится европейским центром индустрии чипов

Бывшая ГДР становится европейским центром индустрии чипов

Экономика и бизнес2 ч. назад
Люди стоят в районе падения ракеты на территории Польши недалеко от границы с Украиной, 15 ноября 2022 года

Падение ракеты в Польше: реакция Запада и последствия

Падение ракеты в Польше: реакция Запада и последствия

Конфликты16 ч. назад
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт

Главе Минобороны ФРГ аукнулся полет с сыном на курорт

Главе Минобороны ФРГ аукнулся полет с сыном на курорт

Правосудие и закон19 ч. назад
Женщина держит в руках плакат с надписью "На Окрестина пытки и смерть", на котором красные пятна

Польский адвокат: Я хочу довести дела до приговора Лукашенко

Польский адвокат: Я хочу довести дела до приговора Лукашенко

Правосудие и закон16 ноября 2022 г.
Пожарный на месте катастрофы MH17 в Донбассе, 17 июля 2014 года

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

Правосудие и закон16 ноября 2022 г.
На главную страницу