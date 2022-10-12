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Аунг Сан Су Чжи (фото из архива)
Аунг Сан Су Чжи (фото из архива)Фото: Ann Wang/REUTERS
ПолитикаМьянма

В Мьянме экс-де-факто премьер Су Чжи получила еще три года

Сергей Ромашенко
44 мин. назад

Военный суд признал Аунг Сан Су Чжи виновной по двум делам о коррупции. В общей сложности свергнутой главе правительства предстоит пробыть за решеткой 26 лет.

https://www.dw.com/ru/v-manme-svergnutyj-defakto-premer-su-czi-polucila-ese-tri-goda-turmy/a-63412270

Военная хунта Мьянмы приговорила бывшего де-факто премьер-министра страны Аунг Сан Су Чжи еще к трем годам лишения свободы. Военный суд признал 77-летнего лауреата Нобелевской премии мира виновной по двум делам о коррупции, по каждому из дел Су Чжи получила по три года, но отбывать эти сроки она будет одновременно, поэтому ей предстоит пробыть за решеткой не шесть, а три года, сообщили в среду, 12 октября, информагентства со ссылкой на информированный источник. 

Согласно сообщениям, Су Чжи признана виновной в получении взятки в размере 550 тысяч долларов от одного из бизнесменов.

Со времени военного путча в феврале 2021 года Аунг Сан Су Чжи  уже неоднократно приговаривалась к длительным срокам лишения свободы по различным обвинениям. Сторонники бывшего премьера считают все суды над Су Чжи политически мотивированными. Она уже была признана виновной в незаконном импорте раций, нарушении антикоронавирусных ограничений и коррупции.

Более 26 лет лишения свободы

В совокупности Аунг Сан Су Чжи теперь придется пробыть в местах лишения свободы 26 лет. Согласно источнику, бывший де-факто премьер Мьянмы пребывает в добром здравии и будет обжаловать очередной приговор.

Военная хунта Мьянмы подвергает инакомыслящих жестоким репрессиям. После путча Су Чжи сначала был помещена под домашний арест. В июне она была переведена в тюрьму в столице Мьянмы Нейпидо. Контакты Су Чжи с окружающим миром очень сильно ограничены. Под стражей находятся и многие соратники бывшего де-факто премьера. В июле в Мьянме был казнен бывший депутат партии Аунг Сан Су Чжи.

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