Аун Сан Су Чжи получила еще три года тюрьмы

Суд, подконтрольный военной хунте, признал бывшего премьера Мьянмы виновной в фальсификации выборов. Ранее Аун Сан Су Чжи уже была приговорена к 17 годам заключения по другим обвинениям.

В Мьянме подконтрольный военной хунте суд приговорил свергнутого де-факто премьер-министра страны Аун Сан Су Чжи еще к трем годам тюремного заключения и принудительным работам по обвинению в фальсификации результатов голосования на выборах 2020 года, сообщают местные СМИ в пятницу, 2 сентября. Такой же приговор вынесен в отношении двух высокопоставленных членов свергнутого гражданского правительства, которых судили вместе с ней.

Судебные процессы по делам 77-летней Су Чжи - лидера "Национальной лиги за демократию" (НЛД) и лауреата Нобелевской премии мира 1991 года - проходят за закрытыми дверями. Ранее она уже была приговорена к 17 годам заключения по другим обвинениям, включая коррупцию, подстрекательство к мятежу и нарушение пандемических ограничений. Сама политик отрицает все обвинения, называя их абсурдными. Если Су Чжи признают виновной по всем делам, ей грозит пожизненное лишение свободы.

Военный путч в Мьянме

В Мьянме в феврале 2021 года произошел военный переворот. Генералы обосновали путч предполагаемыми нарушениями на выборах 2020 года, в результате которых партия Су Чжи победила с большим преимуществом. Доказательств этих нарушений военные так и не представили.

Правозащитники заявляют, что Су Чжи стала жертвой показательного процесса. По мнению экспертов, военная хунта намерена навсегда заставить замолчать политика, которая в прошлом уже провела много лет под домашним арестом. В июне 2022 года Су Чжи была переведена из-под домашнего ареста в одиночную тюремную камеру в столице страны Нейпьидо.

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