  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Бывший лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи (фото из архива)
Аун Сан Су Чжи (фото из архива)Фото: Ann Wang/REUTERS
Правосудие и законМьянма

Аун Сан Су Чжи получила еще три года тюрьмы

Жан Рофе
54 мин. назад

Суд, подконтрольный военной хунте, признал бывшего премьера Мьянмы виновной в фальсификации выборов. Ранее Аун Сан Су Чжи уже была приговорена к 17 годам заключения по другим обвинениям.

https://www.dw.com/ru/ekspremer-manmy-aun-san-su-czi-polucila-ese-tri-goda-turmy/a-63003384

В Мьянме подконтрольный военной хунте суд приговорил свергнутого де-факто премьер-министра страны Аун Сан Су Чжи еще к трем годам тюремного заключения и принудительным работам по обвинению в фальсификации результатов голосования на выборах 2020 года, сообщают местные СМИ в пятницу, 2 сентября. Такой же приговор вынесен в отношении двух высокопоставленных членов свергнутого гражданского правительства, которых судили вместе с ней.

Судебные процессы по делам 77-летней Су Чжи - лидера "Национальной лиги за демократию" (НЛД) и лауреата Нобелевской премии мира 1991 года - проходят за закрытыми дверями. Ранее она уже была приговорена к 17 годам заключения по другим обвинениям, включая коррупцию, подстрекательство к мятежу и нарушение пандемических ограничений. Сама политик отрицает все обвинения, называя их абсурдными. Если Су Чжи признают виновной по всем делам, ей грозит пожизненное лишение свободы.

Военный путч в Мьянме

В Мьянме в феврале 2021 года произошел военный переворот. Генералы обосновали путч предполагаемыми нарушениями на выборах 2020 года, в результате которых партия Су Чжи победила с большим преимуществом. Доказательств этих нарушений военные так и не представили. 

Правозащитники заявляют, что Су Чжи стала жертвой показательного процесса. По мнению экспертов, военная хунта намерена навсегда заставить замолчать политика, которая в прошлом уже провела много лет под домашним арестом. В июне 2022 года Су Чжи была переведена из-под домашнего ареста в одиночную тюремную камеру в столице страны Нейпьидо.

Смотрите также:

Лидер оппозиции Мьянмы согласилась принять присягу

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Демократическая оппозиция проходит в парламент Мьянмы

Демократическая оппозиция проходит в парламент Мьянмы

По предварительным данным, победу на довыборах в парламент Мьянмы одержала оппозиционная Национальная лига за демократию во главе с Аунг Сан Су Чжи. Официальные результаты голосования объявят в течение недели.
2 апреля 2012 г.
01:49 мин.
external

Рабы моды: как модные бренды экономят на производстве (18.04.2017)

Рабы моды: как модные бренды экономят на производстве (18.04.2017)

Вслед за Бангладеш модная индустрия облюбовала Мьянму. Детский труд и копеечные зарплаты дарят модникам недорогие и качественные вещи. А вы готовы отказаться от одежды, произведенной с использованием детского труда?
Политика
18 апреля 2017 г.
01:42 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Газохранилище в южной Венгрии

Еврокомиссия призвала ввести "потолок цен" на газ из России

Экономика и бизнес
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Карикатура - основатель ВЧК Феликс Дзержинский говорит: "Чистые руки, горячее сердце и … резиновая попа?"

Путин и резиновая попа: анатомия от советских спецслужб?

Путин и резиновая попа: анатомия от советских спецслужб?

Политика
4 ч. назад
Россия

Беларусь

Рабочие "Гродно Азота" протестуют против репрессий в отношении их коллег, октябрь 2020 года

10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

Правосудие и закон
2 ч. назад
Беларусь

Украина

Вход в одну из школ в Харьковской области после обстрела (фото из архива)

День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

Общество
19 ч. назад
Украина

Германия

Водородный автомобиль BMW iX5 Hydrogen перед проходной завода концерна в Мюнхене

BMW будет выпускать водородные автомобили? Да, но…

BMW будет выпускать водородные автомобили? Да, но…

Экономика и бизнес
22 ч. назад
Германия
На главную страницу