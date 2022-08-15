Экс-премьер Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорена еще к шести годам тюрьмы

В Мьянме подконтрольный военной хунте суд приговорил свергнутого де-факто премьер-министра страны Аун Сан Су Чжи еще к шести годам лишения свободы по четырем делам, связанным с коррупцией. Об этом сообщает в понедельник, 15 августа, новостной портал Myanmar Now со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, 77-летняя Су Чжи признана виновной в нецелевом использовании средств благотворительного фонда, созданного ею же и названного в честь ее матери До Кхин Чжи. Экс-премьеру инкриминировали то, что средства организации, предназначенной для финансирования сфер здравоохранения и образования, якобы тратились на строительство дома и аренду государственной земли по льготной ставке. Аун Сан Су Чжи свою вину отрицает.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме без участия общественности и представителей СМИ. Адвокатам Су Чжи запретили разглашать любые детали этого процесса.

В ходе предыдущих судебных процессов лауреата Нобелевской премии мира 1991 года Аун Сан Су Чжи уже приговорили к 11 годам заключения по самым разным обвинениям, начиная от подстрекательства к мятежу и заканчивая нарушением пандемических ограничений. Если ее признают виновной по всем делам, ей будет грозить пожизненное лишение свободы.

Военный путч в Мьянме

В Мьянме в феврале 2021 года произошел военный переворот. Генералы обосновали путч предполагаемыми нарушениями на выборах 2020 года, в результате которых Аун Сан Су Чжи одержала убедительную победу. Доказательств этих нарушений военные так и не представили. После переворота Мьянма все больше погружается в пучину хаоса и насилия.

Правозащитники заявляют, что Су Чжи стала жертвой показательного процесса. По мнению экспертов, военная хунта намерена навсегда заставить замолчать политика, которая в прошлом уже провела много лет под домашним арестом. В июне 2022 года Су Чжи была переведена из-под домашнего ареста в одиночную тюремную камеру в столице страны Нейпьидо.

Смотрите также:

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Хунта устроила государственный переворот Массовые протесты в Мьянме начались после того, как 1 февраля власть в стране захватили военные, которые задержали государственных лидеров и ввели чрезвычайное положение.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты По всей стране отключен интернет Чтобы задушить протесты, путчисты отключили по всей стране интернет. Однако это не остановило манифестантов. Трехпалый салют начали использовать в Мьянме после других стран Юго-Восточной и Восточной Азии, где этот жест стал символом сопротивления.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Арестовано руководство партии "Национальная лига за демократию" Демонстранты требуют освобождения фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов партии "Национальная лига за демократию". Через десять дней после переворота военные продолжают преследовать членов НЛД, конфисковав из штаб-квартиры партии в Янгоне документы, компьютеры и задержав еще шестерых политиков.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты В протестах участвуют разные социальные группы С самого начала к протестам присоединились разные социальные группы: студенты, преподаватели, рабочие и многие другие. Их лозунги: "Верните власть людям!" или "Наша цель - добиться демократии!"

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Протестующие проявляют креативность Десятки тысяч демонстрантов вышли 10 февраля на мирную акцию протеста в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Костюм Человека-паука защищает от слезоточивого газа, который уже применяли силы безопасности.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Обаятельные демонстрантки с жесткими требованиями Более 100 женщин вышли на демонстрацию в Янгоне, одевшись в бальные платья. Их требования к военным однозначны: "Убирайтесь!" и "Свободу Аун Сан Су Чжи!"

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Медперсонал на переднем фронте Против захвата власти хунтой протестуют сотрудники системы здравоохранения. На флаге, который они держат в руках (на фото), изображен павлин - символ демократического движения Мьянмы.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Сотрудницы полиции дистанцируются от военных Противодействие военному перевороту нарастает и в рядах сил безопасности. Эти женщины-полицейские в штате Кая на границе с Таиландом ясно выражают свою позицию, демонстрируя трехпалый салют, символ сопротивления.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Боевое оружие против демонстрантов В столице страны Нейпьидо полиция применила боевое оружие против демонстрантов. 20-летняя женщина была ранена в голову и находится при смерти.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты В числе протестующих - буддистские монахи К протестам присоединились и буддистские монахи. Религиозная община Сангха издавна играет важную роль в стране с сильными традициями буддизма.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Поддержка с балконов Демонстрантов поддерживают аплодисментами, приносят им еду и питье те их сторонники, которые сами не ходят на акции протеста.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Протесты прокатились по всей стране Народ вышел на демонстрации не только в мегаполисах Янгоне и Мандалае. Люди выражают недовольство и в районах проживания этнических меньшинств, к примеру в штате Шан (на фото).

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Поддержка хунты Между тем в стране проходят и отдельные акции в поддержку пришедших к власти генералов и их Партии солидарности и развития Союза. Автор: Евгений Жуков

